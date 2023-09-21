C 21 по 25 сентября. БГЭС напоминает абонентам, что пора передавать показания

Вовремя передавать показания нужно для формирования корректных счетов

21 сентября 2023, 08:05, ИА Амител

Барнаул /Фото: Павел Филатов

"Барнаульская горэлектросеть" советует всем потребителям электроэнергии передавать показания своих электросчетчиков с 21 по 25 сентября. Это рекомендуется делать для точного формирования счетов за электроэнергию.

"Передача показаний электросчетчика в указанный период позволит нам определить ваше потребление электроэнергии и правильно начислить плату за нее", – напомнили в пресс-центре БГЭС.Передать показания можно одним из следующих способов:

1. Нажав на кнопку "Подать показания" на главной странице сайта bges.ru. При этом нужно будет указать лицевой счет и фамилию абонента.

2. В "Личном кабинете" на официальном сайте Барнаульской горэлектросети (для физических лиц https://lkfl.bges.ru/, для юридических лиц https://lkul.bges.ru/).

3. В мобильных приложениях БГЭС для Android и iOS.

4. Через приложение "Система Город" или на сайте https://my.sistemagorod.ru/.

5. По телефону кол-центра . Показания здесь принимают с 07:00 до 22:00 без выходных с 21-го по 25-е число каждого месяца. Оператору нужно сообщить адрес или номер лицевого счета.

6. Заполнив бланк в одном из офисов БГЭС (Ползунова, 50; Энтузиастов, 34а; Ленина, 119а). Документ нужно скинуть в специальный ящик. Время работы офисов с 08:00 до 17:00 (в пятницу – с 08:00 до 16:00).

Все способы передачи показаний перечислены в инфографике amic.ru: "Время передать показания электросчетчика. Инфографика о том, как сделать это просто и быстро".