"Царьград": тело Евгения Пригожина опознано

Также источник телеканала в Росавиации заявил, что самолете с бизнесменом взорвали

24 августа 2023, 02:20, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Телеканал "Царьград" со ссылкой на собственные источники сообщил, что тела Евгения Пригожина и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина опознаны.

Также телеканал со ссылкой на источник в комиссии Росавиации заявил, что самолет с якобы бизнесменом взорвали.

UPD. Связанный с ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone подтвердил гибель Пригожина.

Напомним, что вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Официального подтверждения смерти основателя ЧВК нет. Следком возбудил уголовное дело.