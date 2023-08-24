"Царьград": тело Евгения Пригожина опознано
Также источник телеканала в Росавиации заявил, что самолете с бизнесменом взорвали
24 августа 2023, 02:20, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Телеканал "Царьград" со ссылкой на собственные источники сообщил, что тела Евгения Пригожина и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина опознаны.
Также телеканал со ссылкой на источник в комиссии Росавиации заявил, что самолет с якобы бизнесменом взорвали.
UPD. Связанный с ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone подтвердил гибель Пригожина.
Напомним, что вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Официального подтверждения смерти основателя ЧВК нет. Следком возбудил уголовное дело.
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина
07:11:18 24-08-2023
Заколебали своими постановками.
08:15:02 24-08-2023
Гость (07:11:18 24-08-2023) Заколебали своими постановками.... бей своих чтоб чужие боялись
09:20:15 24-08-2023
Гость (08:15:02 24-08-2023) бей своих чтоб чужие боялись... Кто им свои?
09:29:57 24-08-2023
Гость (07:11:18 24-08-2023) Заколебали своими постановками.... Кто тебя заколебал, родная душа? И о каких постановках ты тут несешь?
09:43:20 24-08-2023
Гость (09:29:57 24-08-2023) Кто тебя заколебал, родная душа? И о каких постановках ты ту... В 2019 году Пригожин также пропадал из поля зрения, тоже якобы авиакатастрофа была. Инфу не я придумал, а вполне пропригожинский канал Царьград.
10:18:09 24-08-2023
Ну сейчас наследство делить начнут.