НОВОСТИПроисшествия

"Царьград": тело Евгения Пригожина опознано

Также источник телеканала в Росавиации заявил, что самолете с бизнесменом взорвали

24 августа 2023, 02:20, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Телеканал "Царьград" со ссылкой на собственные источники сообщил, что тела Евгения Пригожина и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина опознаны.

Также телеканал со ссылкой на источник в комиссии Росавиации заявил, что самолет с якобы бизнесменом взорвали.

UPD. Связанный с ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone подтвердил гибель Пригожина.

Напомним, что вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Официального подтверждения смерти основателя ЧВК нет. Следком возбудил уголовное дело.

Происшествия крушение самолета катастрофа
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:11:18 24-08-2023

Заколебали своими постановками.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:02 24-08-2023

Гость (07:11:18 24-08-2023) Заколебали своими постановками.... бей своих чтоб чужие боялись

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:15 24-08-2023

Гость (08:15:02 24-08-2023) бей своих чтоб чужие боялись... Кто им свои?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:57 24-08-2023

Гость (07:11:18 24-08-2023) Заколебали своими постановками.... Кто тебя заколебал, родная душа? И о каких постановках ты тут несешь?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:20 24-08-2023

Гость (09:29:57 24-08-2023) Кто тебя заколебал, родная душа? И о каких постановках ты ту... В 2019 году Пригожин также пропадал из поля зрения, тоже якобы авиакатастрофа была. Инфу не я придумал, а вполне пропригожинский канал Царьград.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:09 24-08-2023

Ну сейчас наследство делить начнут.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров