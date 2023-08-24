Росавиация: самолет с Евгением Пригожиным рухнул в Тверской области
По информации МЧС, погибли десять человек
24 августа 2023, 00:07, ИА Амител
Десять человек погибли при крушении самолета Embraer в Тверской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров борта числился Евгений Пригожин.
Как сообщили в МЧС России, самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. Инцидент произошел возле населенного пункта Куженкино. В экстренных службах агентству уточнили, что найдены тела четырех человек. Сам самолет сгорел после удара о землю, в полете он находился менее получаса.
Напомним, что 23 июня военные колонны "Вагнера" отправились на Москву. Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, владелец ЧВК Евгений Пригожин договорился с властями РФ о прекращении мятежа, остановке продвижения своих подразделений к Москве и их возвращении в места дислокации.
00:32:28 24-08-2023
Очередной типо случайно.
00:52:30 24-08-2023
Дедушка строгий, но справедливый ...
10:01:23 24-08-2023
Гость (00:52:30 24-08-2023) Дедушка строгий, но справедливый ...... Кто? ВВП? ???
01:20:42 24-08-2023
Жаль, хлопнули по заказу, только кто, думаю не шпулькин, а проамериканские либерасты.
09:33:42 24-08-2023
Мавр сделал своё дело, мавр больше не нужен?
17:18:22 24-08-2023
Гость (09:33:42 24-08-2023) Мавр сделал своё дело, мавр больше не нужен?... Какое дело сделал мавр?
19:51:37 24-08-2023
Все как обычно в истории России....