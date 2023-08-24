НОВОСТИПроисшествия

Росавиация: самолет с Евгением Пригожиным рухнул в Тверской области

По информации МЧС, погибли десять человек

24 августа 2023, 00:07, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН
Фото: кадр из видео РИА ФАН

Десять человек погибли при крушении самолета Embraer в Тверской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров борта числился Евгений Пригожин.

Как сообщили в МЧС России, самолет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. Инцидент произошел возле населенного пункта Куженкино. В экстренных службах агентству уточнили, что найдены тела четырех человек. Сам самолет сгорел после удара о землю, в полете он находился менее получаса. 

Напомним, что 23 июня военные колонны "Вагнера" отправились на Москву. Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, владелец ЧВК Евгений Пригожин договорился с властями РФ о прекращении мятежа, остановке продвижения своих подразделений к Москве и их возвращении в места дислокации.

Происшествия крушение самолета катастрофа
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 7

Avatar Picture
Олег

00:32:28 24-08-2023

Очередной типо случайно.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:52:30 24-08-2023

Дедушка строгий, но справедливый ...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:23 24-08-2023

Гость (00:52:30 24-08-2023) Дедушка строгий, но справедливый ...... Кто? ВВП? ???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

01:20:42 24-08-2023

Жаль, хлопнули по заказу, только кто, думаю не шпулькин, а проамериканские либерасты.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:42 24-08-2023

Мавр сделал своё дело, мавр больше не нужен?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:22 24-08-2023

Гость (09:33:42 24-08-2023) Мавр сделал своё дело, мавр больше не нужен?... Какое дело сделал мавр?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Михаил

19:51:37 24-08-2023

Все как обычно в истории России....

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров