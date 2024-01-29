CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года — с дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин

29 января 2024, 21:25, ИА Амител

Фигуристка Камила Валиева / Фото: unsplash.com

Фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года из-за допинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Слушания по делу прошли 26-28 сентября и 9-10 ноября прошлого года.

Позднее в CAS заявили, что результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года CAS не рассматривал – решение примет Международный союз конькобежцев.

Напомним, что ранее РУСАДА признала Валиеву невиновной в умышленном нарушении антидопинговых правил, но ее победу на чемпионате России 2022 аннулировали.