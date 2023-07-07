ЦБ допустил сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре
Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета — начале осени является регулярным явлением.
07 июля 2023, 17:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Центробанк допускает, что в августе и сентябре в России может наблюдаться сезонная дефляция. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, сообщает РИА Новости.
По его словам, сезонное снижение общего индекса цен в конце лета — начале осени является регулярным явлением. В этом году, скорее всего, дефляция также произойдет.
Напомним, что в мае в России в годовом выражении инфляция ускорилась — с 2,51% до 2,31%. При этом РФ в конце весны была единственной европейской страной, в которой наблюдалась дефляция цен на продукты — на 1,12%.
Комментарии 0