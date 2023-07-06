Импортный алкоголь может подорожать из-за ослабления рубля
Некоторые поставщики планируют пересмотреть цены уже в июле
06 июля 2023, 14:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Импортный алкоголь в России может подорожать на 10% из-за ослабления рубля. Об этом сообщает "Коммерсант".
Представители "Московской пивоваренной компании" рассказали журналистам о том, что уже 17 июля планируют пересмотреть цены и повысить их на 6-8 %. Еще одна компания, которая занимается закупкой иностранного алкоголя, Simple Group. Здесь также заявили о возможном изменении цен.
Об аналогичных намерениях журналистам рассказали и другие импортеры.
14:52:32 06-07-2023
Ну дак это же нам только на благо сказали же, такой курс валюты. Мы просто этого не понимаем.
15:17:39 06-07-2023
Да и пёс с ним, импортным алкоголем.
15:20:22 06-07-2023
Если бы только импортный алкоголь, то это можно было пережить, но высокий доллар потянет все цены на импортные товары. Скоро зарплату за обувь отдашь, как это было в любимых всеми советах.
15:34:10 06-07-2023
Гость (15:20:22 06-07-2023) Скоро зарплату за обувь отдашь, как это было в любимых всеми советах. С той лишь разницей, что советская обувь носилась годами и была ремонтопригодна...
18:26:56 06-07-2023
Гость (15:34:10 06-07-2023) С той лишь разницей, что советская обувь носилась годами и б... Понятия не имею, как носилась советская обувь, носила австрийскую 300 руб. на барахолке, как раз моя зарплата за месяц.
15:29:26 06-07-2023
Судя по поднявшемуся бензину, он у нас похоже тоже ИМПОРТНЫЙ?
15:58:08 06-07-2023
Текущее снижение курса рубля происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса, заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. По словам Юдаевой, это связано с сокращением экспортной выручки из-за снижения цен на сырье. То есть нефть в мире очень и очень подешевела.В связи с этим в РФ дорожает бензин. В загадочной стране мы живем.
16:57:29 06-07-2023
Это не страна загадочная, это наша финансово-кредитная система продолжает функционировать в режиме pax americano и придуманной англосаксами для колоний currency board. Возьмите бумажные деньги и попробуйте на них найти подтверждение что они государственные. Или представьте себя директором предприятия, у которого главный бухгалтер подчиняется не вам, а забугорному Мировому банку в недружественном Западе, причем всё это легально и законно, закреплено Конституцией.
18:29:30 06-07-2023
Гость (16:57:29 06-07-2023) Это не страна загадочная, это наша финансово-кредитная систе... Да перестаньте уже постить эту чушь, грабят Россию россияне, а не США.
10:16:49 07-07-2023
Гость (18:29:30 06-07-2023) Да перестаньте уже постить эту чушь, грабят Россию россияне,... Вы тоже правы. Скажем так, приватизационная элита (термин М.Хазина) обеспечивает переправку ресурса (дани) на Запад и имеет с этого хорошие комиссионные. Ей хорошо, даже очень, поэтому она не собирается ничего менять и будет до последнего отстаивать сложившуюся систему. Для них колониальность "добро", для остальных 90% это зло.
18:58:49 06-07-2023
А буквально в данный момент на радио КП.ру профессор, доктор экономических наук доказывал журналистке М.Бачениной с пеой у рта и криком доказывал, что падение рубля не влияет на цены товаров и продуктов.