Импортный алкоголь может подорожать из-за ослабления рубля

Некоторые поставщики планируют пересмотреть цены уже в июле

06 июля 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Импортный алкоголь в России может подорожать на 10% из-за ослабления рубля. Об этом сообщает "Коммерсант".

Представители "Московской пивоваренной компании" рассказали журналистам о том, что уже 17 июля планируют пересмотреть цены и повысить их на 6-8 %. Еще одна компания, которая занимается закупкой иностранного алкоголя, Simple Group. Здесь также заявили о возможном изменении цен.

Об аналогичных намерениях журналистам рассказали и другие импортеры.