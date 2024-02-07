ЦБ: каждый десятый россиянин стал жертвой киберпреступников в 2023 году

За прошедший год число людей, столкнувшихся с мошенниками, выросло

07 февраля 2024, 18:12, ИА Амител

Киберпреступность / Фото: unsplash.com

Каждый десятый россиянин в 2023 году стал жертвой действий киберпреступников. Об этом свидетельствует опрос Банка России, в котором приняли участие более 395 тысяч человек.

Отмечается, что за прошедший год число людей, столкнувшихся с мошенниками, выросло. Пострадали порядка 10% опрошенных – средняя сумма потери была менее 20 тысяч рублей.

Зачастую жертвы сообщали злоумышленникам данные карты и коды из СМС или же сами переводили им деньги. Треть пострадавших от мошенников обращались после с заявлением в свой банк.

ЦБ также составил портрет типичной жертвы – в 2023 году ею стала женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним образованием и средним уровнем дохода.