ЦБ: каждый десятый россиянин стал жертвой киберпреступников в 2023 году
За прошедший год число людей, столкнувшихся с мошенниками, выросло
07 февраля 2024, 18:12, ИА Амител
Каждый десятый россиянин в 2023 году стал жертвой действий киберпреступников. Об этом свидетельствует опрос Банка России, в котором приняли участие более 395 тысяч человек.
Отмечается, что за прошедший год число людей, столкнувшихся с мошенниками, выросло. Пострадали порядка 10% опрошенных – средняя сумма потери была менее 20 тысяч рублей.
Зачастую жертвы сообщали злоумышленникам данные карты и коды из СМС или же сами переводили им деньги. Треть пострадавших от мошенников обращались после с заявлением в свой банк.
ЦБ также составил портрет типичной жертвы – в 2023 году ею стала женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним образованием и средним уровнем дохода.
23:48:07 07-02-2024
Ужасающая статистика, спрут.