Эксперт назвал слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
Подозрительный телефонный разговор лучше сразу прекратить
04 февраля 2024, 21:30, ИА Амител
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/3914
Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин рассказал о том, какие слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками.
"Ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками", – цитирует специалиста "Лента".
Он добавил, что можно заменить их фразами "слушаю вас", "отрицаю" и "нет возможности".
Шуленин добавил, что подозрительные разговоры лучше сразу прекращать, а не пытаться проучить или разыграть мошенника. Все сказанное в такой беседе может быть использовано против вас.
22:59:16 04-02-2024
А "да нет" можно?
23:21:09 04-02-2024
А эксперт не сказал почему полицаи не желают трудится ???
00:12:05 05-02-2024
Однако, во фразе "нет возможности" 13присутствует слово "нет"
07:05:49 05-02-2024
можно заменить их фразами --- можно незнакомый номер не брать
08:15:09 05-02-2024
Я вообще на звонки с незнакомых номеров не отвечаю. И когда звонят в дверь - тоже.
08:21:49 05-02-2024
А в 14ой поликлинике "электронная Маша" требует сказать "да" или "нет" и других ответов не приемлет :(
13:04:44 05-02-2024
Парадокс. Учат народ общению с мошенниками. Не проще ли от них избавиться? Или не все власть имущие себе купили яхты и дворцы?