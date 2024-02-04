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Эксперт назвал слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Подозрительный телефонный разговор лучше сразу прекратить

04 февраля 2024, 21:30, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/3914
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/3914

Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин рассказал о том, какие слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками.

"Ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками", – цитирует специалиста "Лента".

Он добавил, что можно заменить их фразами "слушаю вас", "отрицаю" и "нет возможности".

Шуленин добавил, что подозрительные разговоры лучше сразу прекращать, а не пытаться проучить или разыграть мошенника. Все сказанное в такой беседе может быть использовано против вас.

Мошенники

Комментарии 7

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Гость

22:59:16 04-02-2024

А "да нет" можно?

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Гость

23:21:09 04-02-2024

А эксперт не сказал почему полицаи не желают трудится ???

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ДВМ

00:12:05 05-02-2024

Однако, во фразе "нет возможности" 13присутствует слово "нет"

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Гость

07:05:49 05-02-2024

можно заменить их фразами --- можно незнакомый номер не брать

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Гость

08:15:09 05-02-2024

Я вообще на звонки с незнакомых номеров не отвечаю. И когда звонят в дверь - тоже.

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Константин

08:21:49 05-02-2024

А в 14ой поликлинике "электронная Маша" требует сказать "да" или "нет" и других ответов не приемлет :(

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Гость

13:04:44 05-02-2024

Парадокс. Учат народ общению с мошенниками. Не проще ли от них избавиться? Или не все власть имущие себе купили яхты и дворцы?

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