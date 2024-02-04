Эксперт назвал слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Подозрительный телефонный разговор лучше сразу прекратить

04 февраля 2024, 21:30, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/3914

Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин рассказал о том, какие слова нельзя произносить в разговоре с мошенниками.

"Ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками", – цитирует специалиста "Лента".

Он добавил, что можно заменить их фразами "слушаю вас", "отрицаю" и "нет возможности".

Шуленин добавил, что подозрительные разговоры лучше сразу прекращать, а не пытаться проучить или разыграть мошенника. Все сказанное в такой беседе может быть использовано против вас.