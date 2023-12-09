ЦБ может снова повысить ключевую ставку 15 декабря

Годовая инфляция оказалась выше ожиданий регулятора

09 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банк России может повысить ключевую ставку с 15 до 16% уже 15 декабря, пишет "РГ" со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Как отмечает издание, по итогам года регулятор ожидает инфляцию 7-7,5%. Однако к концу ноября она уже превысила верхний порог.

В связи с этим эксперты считают весьма вероятным очередное повышение ключевой ставки уже в этом месяце. При этом не исключено, что ЦБ решит оставить ставку неизменной. А вот ее снижения в этом году никто не ожидает.