ЦБ может снова повысить ключевую ставку 15 декабря
Годовая инфляция оказалась выше ожиданий регулятора
09 декабря 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Банк России может повысить ключевую ставку с 15 до 16% уже 15 декабря, пишет "РГ" со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Как отмечает издание, по итогам года регулятор ожидает инфляцию 7-7,5%. Однако к концу ноября она уже превысила верхний порог.
В связи с этим эксперты считают весьма вероятным очередное повышение ключевой ставки уже в этом месяце. При этом не исключено, что ЦБ решит оставить ставку неизменной. А вот ее снижения в этом году никто не ожидает.
16:01:15 09-12-2023
Регулятор совсем плохо регулирует... Инфляция прет.
17:16:29 09-12-2023
Россияне должны жить хорошо. Россияне должны жить. Россияне должны. Госдума одобрила в третьем чтении законопроект.
19:07:21 09-12-2023
Куру за 500, ключевой ставкой не остановишь.
20:42:24 09-12-2023
Гость (19:07:21 09-12-2023) Куру за 500, ключевой ставкой не остановишь.... Смотря какой ключ, есть и на 32
07:27:15 10-12-2023
Гость (19:07:21 09-12-2023) Куру за 500, ключевой ставкой не остановишь.... Вчера покупала в Марии по 263кг., а во Вкусной жизни - 319. Где 500 - то?
22:33:24 09-12-2023
Пенсии пересмотрите, п'жалуйста)))
00:47:39 10-12-2023
гость (22:33:24 09-12-2023) Пенсии пересмотрите, п'жалуйста)))... Вы чё в пустыню орете? Бумажную инфляцию по году, они на голубом глазу выкручивают.