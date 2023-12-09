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ЦБ может снова повысить ключевую ставку 15 декабря

Годовая инфляция оказалась выше ожиданий регулятора

09 декабря 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Банк России может повысить ключевую ставку с 15 до 16% уже 15 декабря, пишет "РГ" со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Как отмечает издание, по итогам года регулятор ожидает инфляцию 7-7,5%. Однако к концу ноября она уже превысила верхний порог.

В связи с этим эксперты считают весьма вероятным очередное повышение ключевой ставки уже в этом месяце. При этом не исключено, что ЦБ решит оставить ставку неизменной. А вот ее снижения в этом году никто не ожидает.

Экономика

Комментарии 7

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...

16:01:15 09-12-2023

Регулятор совсем плохо регулирует... Инфляция прет.

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Гость

17:16:29 09-12-2023

Россияне должны жить хорошо. Россияне должны жить. Россияне должны. Госдума одобрила в третьем чтении законопроект.

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Гость

19:07:21 09-12-2023

Куру за 500, ключевой ставкой не остановишь.

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Гость

20:42:24 09-12-2023

Гость (19:07:21 09-12-2023) Куру за 500, ключевой ставкой не остановишь.... Смотря какой ключ, есть и на 32

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Гость

07:27:15 10-12-2023

Гость (19:07:21 09-12-2023) Куру за 500, ключевой ставкой не остановишь.... Вчера покупала в Марии по 263кг., а во Вкусной жизни - 319. Где 500 - то?

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гость

22:33:24 09-12-2023

Пенсии пересмотрите, п'жалуйста)))

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Гость

00:47:39 10-12-2023

гость (22:33:24 09-12-2023) Пенсии пересмотрите, п'жалуйста)))... Вы чё в пустыню орете? Бумажную инфляцию по году, они на голубом глазу выкручивают.

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