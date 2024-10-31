ЦБ не собирается делать "скидки" для достижения цели по инфляции в 4%

Она добавила, что при высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым

31 октября 2024, 18:30, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

В своем выступлении в Государственной Думе председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен идти на уступки для достижения цели по инфляции в 4%. Ее слова передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, высокая инфляция может быть выгодна только тем предприятиям, чьи товары люди будут вынуждены покупать, несмотря на рост цен. Такой бизнес сохранит свою маржу, но за это заплатят граждане. Для остальных предприятий инфляция – это неопределенность в будущем финансовом результате, подчеркнула Набиуллина.

Она также отметила, что при высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым. Набиуллина подчеркнула, что высокая инфляция означает непредсказуемость. Это опасная иллюзия – считать, что инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому Центральный банк не намерен идти на уступки для достижения цели в 4%, это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью.