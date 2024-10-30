Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке
Прием заявок тем временем продолжается
30 октября 2024, 15:30, ИА Амител
Сбер приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита, сообщает ТАСС.
"Сбербанк продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик" без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке", – рассказали в кредитной организации.
Также добавили, что запись на сделки возобновят сразу после выделения дополнительного лимита.
С 30 октября Сбер также повысил ставки по семейной ипотеке со сверхлимитом денежных средств.
До этого он поднял ставки по всем базовым ипотечным программам.
22:36:02 30-10-2024
зая вки принимаются автоматически, а выдавать будут ДО ПЕРВОГО ноября по ранее заключенным договорам. Потом не будут уже.