Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке

Прием заявок тем временем продолжается

30 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Сбер приостановил запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита, сообщает ТАСС.

"Сбербанк продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик" без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ. Для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке", – рассказали в кредитной организации.

Также добавили, что запись на сделки возобновят сразу после выделения дополнительного лимита.

С 30 октября Сбер также повысил ставки по семейной ипотеке со сверхлимитом денежных средств.

До этого он поднял ставки по всем базовым ипотечным программам.