ЦБ объяснил снижение цен на яйца в Алтайском крае
За минувший месяц продукт подешевел почти на 4%
25 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Годовой темп прироста цен на яйца в Алтайском крае в октябре 2024 года уменьшился из-за проявления эффекта высокой сравнительной базы. Об этом сообщает региональное отделение Центробанка РФ.
В октябре 2023 года у птицефабрик значительно выросли затраты на обслуживание иностранного оборудования и импортные ветпрепараты. В результате стоимость яиц в октябре того года в сравнении с сентябрем росла быстрее, чем в текущем году.
Ранее сообщалось, что яйца в октябре 2024 года подешевели на 3,98%. В прошлый раз снижение цены на этот продукт фиксировалось лишь в апреле 2023-го. В целом за год продовольственные товары подорожали на 8,68%, а непродовольственные – на 5,91%.
12:11:04 25-11-2024
да где они подешевели-то?! второй раз настоятельно спрашиваю адрес.
15:01:13 25-11-2024
Элен без ребят (12:11:04 25-11-2024) да где они подешевели-то?! второй раз настоятельно спрашиваю... Везде подорожали где смотрел
12:24:20 25-11-2024
По логике если цена росла из-за выросших доходов, снижаться она должна тоже из-за упавших.
Но я конечно не экономист
13:26:15 25-11-2024
О как :) Оказывается, специалисты Центробанка хорошо разбираются в куриных яйцах! Любопытно, что они еще умеют делать?
15:01:29 25-11-2024
Гость (13:26:15 25-11-2024) О как :) Оказывается, специалисты Центробанка хорошо разбира... На Алтае)
15:48:47 25-11-2024
Я просто огромный список продуктов вычеркнула из своего рациона из-за НЕХВАТКИ денег.
Думаю,таких в крае много.