ЦБ объяснил снижение цен на яйца в Алтайском крае

За минувший месяц продукт подешевел почти на 4%

25 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Яйца / Фото: unsplash.com / Jakub Kapusnak

Годовой темп прироста цен на яйца в Алтайском крае в октябре 2024 года уменьшился из-за проявления эффекта высокой сравнительной базы. Об этом сообщает региональное отделение Центробанка РФ.

В октябре 2023 года у птицефабрик значительно выросли затраты на обслуживание иностранного оборудования и импортные ветпрепараты. В результате стоимость яиц в октябре того года в сравнении с сентябрем росла быстрее, чем в текущем году.

Ранее сообщалось, что яйца в октябре 2024 года подешевели на 3,98%. В прошлый раз снижение цены на этот продукт фиксировалось лишь в апреле 2023-го. В целом за год продовольственные товары подорожали на 8,68%, а непродовольственные – на 5,91%.