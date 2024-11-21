До этого снижение цен на яйца фиксировали в апреле 2023 года, а масло "падало" в октябре того же года

21 ноября 2024, 12:55, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае впервые за полтора года подешевели яйца, говорится в данных регионального отделения Банка России об инфляции в октябре 2024 года.

"Масло и жиры в октябре 2024 года в годовом выражении (к предыдущему октябрю) подорожали на 27,62%, последнее снижение цен на эти продукты фиксировали в октябре 2023-го (на 1,96%). Яйца в этом месяце подешевели на 3,98%, до этого снижение цен фиксировали в апреле 2023 года (на 1,26%)", – такая информация приводится в информационно-аналитическом комментарии.

Как подорожали в годовом выражении другие продовольственные товары:

хлеб и хлебобулочные изделия – на 12,73%;

рыбопродукты – на 12,24%;

молоко и молочная продукция – на 12,21%;

сыр – на 12,23%;

кондитерские изделия – на 11,21%;

плодоовощная продукция, включая картофель, – на 7,02%;

мясопродукты – на 5,94%;

алкогольные напитки – на 6,65%;

макаронные и крупяные изделия – на 3,19%;

чай, кофе, какао – на 1,16%;

сахар – на 0,58%.

В целом за год продовольственные товары подорожали на 8,68%, а непродовольственные – на 5,91%.