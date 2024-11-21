В Алтайском крае внезапно подешевели яйца, а цены на масло стремятся ввысь
До этого снижение цен на яйца фиксировали в апреле 2023 года, а масло "падало" в октябре того же года
21 ноября 2024, 12:55, ИА Амител
В Алтайском крае впервые за полтора года подешевели яйца, говорится в данных регионального отделения Банка России об инфляции в октябре 2024 года.
"Масло и жиры в октябре 2024 года в годовом выражении (к предыдущему октябрю) подорожали на 27,62%, последнее снижение цен на эти продукты фиксировали в октябре 2023-го (на 1,96%). Яйца в этом месяце подешевели на 3,98%, до этого снижение цен фиксировали в апреле 2023 года (на 1,26%)", – такая информация приводится в информационно-аналитическом комментарии.
Как подорожали в годовом выражении другие продовольственные товары:
- хлеб и хлебобулочные изделия – на 12,73%;
- рыбопродукты – на 12,24%;
- молоко и молочная продукция – на 12,21%;
- сыр – на 12,23%;
- кондитерские изделия – на 11,21%;
- плодоовощная продукция, включая картофель, – на 7,02%;
- мясопродукты – на 5,94%;
- алкогольные напитки – на 6,65%;
- макаронные и крупяные изделия – на 3,19%;
- чай, кофе, какао – на 1,16%;
- сахар – на 0,58%.
В целом за год продовольственные товары подорожали на 8,68%, а непродовольственные – на 5,91%.
"Больше всего подорожали медицинские товары – на 9,37%, мебель – на 8,06%, стройматериалы – на 7,44%, табачные изделия – на 7,31%, трикотаж – на 7,15%", – следует из данных алтайского отделения ЦБ.
13:11:30 21-11-2024
С0 по сотке есть?
13:37:01 21-11-2024
Гость (13:11:30 21-11-2024) С0 по сотке есть?... нет
14:10:33 21-11-2024
Элен без ребят (13:37:01 21-11-2024) нет... Ну вот. Значит фигня это
15:14:00 21-11-2024
Гость (14:10:33 21-11-2024) Ну вот. Значит фигня это...
Деньги в два раза быстрей заканчиваются с такими ценами и с такой зарплатой в крае)))
Просто уже нет возможности брать. Все уходит на коммуналку, проезд , хлеб и самое необходимое.
13:12:30 21-11-2024
сегодня подешевели что ли? вчера как продавались за 100+ отборные. так ничего и не изменилось.
13:13:51 21-11-2024
А я видел что подорожали...
13:24:14 21-11-2024
Закройте экспорт масла за территорию АК и всё будет ОК
13:26:43 21-11-2024
Это прорыв.
14:51:40 21-11-2024
Долгое время в Ярче С0 были по 99,99р. Даже в текущем ноябре. Во всяком случае, только вчера увидела, что они уже по 109,99. Рост 10% сразу. А пенсию собираются (ещё только собираются!) увеличить на 7,3%.
15:26:44 21-11-2024
99 в Мария Ра
18:03:39 21-11-2024
Й (15:26:44 21-11-2024) 99 в Мария Ра... С2?