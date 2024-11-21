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В Алтайском крае внезапно подешевели яйца, а цены на масло стремятся ввысь

До этого снижение цен на яйца фиксировали в апреле 2023 года, а масло "падало" в октябре того же года

21 ноября 2024, 12:55, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае впервые за полтора года подешевели яйца, говорится в данных регионального отделения Банка России об инфляции в октябре 2024 года.

"Масло и жиры в октябре 2024 года в годовом выражении (к предыдущему октябрю) подорожали на 27,62%, последнее снижение цен на эти продукты фиксировали в октябре 2023-го (на 1,96%). Яйца в этом месяце подешевели на 3,98%, до этого снижение цен фиксировали в апреле 2023 года (на 1,26%)", – такая информация приводится в информационно-аналитическом комментарии.

Как подорожали в годовом выражении другие продовольственные товары:

  • хлеб и хлебобулочные изделия – на 12,73%;
  • рыбопродукты – на 12,24%;
  • молоко и молочная продукция – на 12,21%;
  • сыр – на 12,23%; 
  • кондитерские изделия – на 11,21%;
  • плодоовощная продукция, включая картофель, – на 7,02%;
  • мясопродукты – на 5,94%;
  • алкогольные напитки – на 6,65%;
  • макаронные и крупяные изделия – на 3,19%;
  • чай, кофе, какао – на 1,16%;
  • сахар – на 0,58%.

В целом за год продовольственные товары подорожали на 8,68%, а непродовольственные – на 5,91%.

"Больше всего подорожали медицинские товары – на 9,37%, мебель – на 8,06%, стройматериалы – на 7,44%, табачные изделия – на 7,31%, трикотаж – на 7,15%", – следует из данных алтайского отделения ЦБ.

Экономика Алтайский край Продукты

Комментарии 11

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Гость

13:11:30 21-11-2024

С0 по сотке есть?

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Элен без ребят

13:37:01 21-11-2024

Гость (13:11:30 21-11-2024) С0 по сотке есть?... нет

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Гость

14:10:33 21-11-2024

Элен без ребят (13:37:01 21-11-2024) нет... Ну вот. Значит фигня это

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Гость

15:14:00 21-11-2024

Гость (14:10:33 21-11-2024) Ну вот. Значит фигня это...
Деньги в два раза быстрей заканчиваются с такими ценами и с такой зарплатой в крае)))
Просто уже нет возможности брать. Все уходит на коммуналку, проезд , хлеб и самое необходимое.

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Элен без ребят

13:12:30 21-11-2024

сегодня подешевели что ли? вчера как продавались за 100+ отборные. так ничего и не изменилось.

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Гость

13:13:51 21-11-2024

А я видел что подорожали...

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Вася

13:24:14 21-11-2024

Закройте экспорт масла за территорию АК и всё будет ОК

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Гость

13:26:43 21-11-2024

Это прорыв.

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Гость

14:51:40 21-11-2024

Долгое время в Ярче С0 были по 99,99р. Даже в текущем ноябре. Во всяком случае, только вчера увидела, что они уже по 109,99. Рост 10% сразу. А пенсию собираются (ещё только собираются!) увеличить на 7,3%.

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Й

15:26:44 21-11-2024

99 в Мария Ра

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Гость

18:03:39 21-11-2024

Й (15:26:44 21-11-2024) 99 в Мария Ра... С2?

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