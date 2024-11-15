ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

Каждому вкладчику вернут до 1,4 млн рублей

15 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

БКФ / Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка БКФ, сообщает регулятор.

Кредитная организация нарушала нормативы ЦБ и законы, касающиеся банковской деятельности и противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

Также на протяжении длительного периода времени деятельность БКФ характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью.

По величине активов БКФ занимал 230-е место в банковской системе РФ. Каждому вкладчику вернут до 1,4 млн рублей.