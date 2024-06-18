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ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Каждому вкладчику вернут до 1,4 млн рублей

18 июня 2024, 10:17, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка из Набережных Челнов, сообщается на сайте регулятора.

Кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, в том числе в области противодействия финансирования терроризма и отмывания денег. Также банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

По величине активов Автоградбанк занимал 218-е место в банковской системе РФ. Сейчас им управляет временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Все средства из системы страховых вкладов Автоградбанка вернут клиентам – до 1,4 млн рублей каждому, добавили в пресс-службе Центробанка.

банки

Комментарии 2

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Гость

10:42:42 18-06-2024

в области противодействия финансирования терроризма и отмывания денег --- мутный банк

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Гость

07:51:16 19-06-2024

Гость (10:42:42 18-06-2024) в области противодействия финансирования терроризма и отмыва... Так он и не наш банк.

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