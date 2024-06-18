ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка
Каждому вкладчику вернут до 1,4 млн рублей
18 июня 2024, 10:17, ИА Амител
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка из Набережных Челнов, сообщается на сайте регулятора.
Кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, в том числе в области противодействия финансирования терроризма и отмывания денег. Также банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.
По величине активов Автоградбанк занимал 218-е место в банковской системе РФ. Сейчас им управляет временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Все средства из системы страховых вкладов Автоградбанка вернут клиентам – до 1,4 млн рублей каждому, добавили в пресс-службе Центробанка.
10:42:42 18-06-2024
в области противодействия финансирования терроризма и отмывания денег --- мутный банк
07:51:16 19-06-2024
Гость (10:42:42 18-06-2024) в области противодействия финансирования терроризма и отмыва... Так он и не наш банк.