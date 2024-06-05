Тинькофф Банк переименовался в Т-Банк

Ренейминг никак не скажется на работе карт, сервисов и приложений

05 июня 2024, 13:51, ИА Амител

Иконка приложения Т-Банка / Фото: AppStore

Тинькофф-банк 5 июня объявил о смене названия. Теперь он называется Т-Банк.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, ренейминг никак не скажется на клиентах, а также работе карт, сервисов и приложений.

"Мы по-прежнему делаем все, чтобы вам было удобно пользоваться продуктами банка и спокойно за ваши деньги", – говорится в сообщении.

О планах провести ребрендинг компания объявляла еще в 2022 году. В "Тинькофф" отмечали, что давно готовились к этому шагу, а его причиной называли то, что банк давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда.