Тинькофф Банк переименовался в Т-Банк
Ренейминг никак не скажется на работе карт, сервисов и приложений
05 июня 2024, 13:51, ИА Амител
Иконка приложения Т-Банка / Фото: AppStore
Тинькофф-банк 5 июня объявил о смене названия. Теперь он называется Т-Банк.
Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, ренейминг никак не скажется на клиентах, а также работе карт, сервисов и приложений.
"Мы по-прежнему делаем все, чтобы вам было удобно пользоваться продуктами банка и спокойно за ваши деньги", – говорится в сообщении.
О планах провести ребрендинг компания объявляла еще в 2022 году. В "Тинькофф" отмечали, что давно готовились к этому шагу, а его причиной называли то, что банк давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда.
13:58:33 05-06-2024
сегодня спам звонил какойто тоже..толи С-банк, толи К-банк...на буквах видать экономят...а вообще задолабали, как не назовись - суть одна - задолбаторы. Не банки так и спама б не было.
14:15:20 05-06-2024
Гость (13:58:33 05-06-2024) сегодня спам звонил какойто тоже..толи С-банк, толи К-банк..... и еще спам на электронную почту даже если не подписан.
14:15:47 05-06-2024
Тинькофффъ произвел ребрендинг паспорта теперь Т О
16:13:49 05-06-2024
Давно пора было, а то он (бывший владелец) сидит за границей, россиян поливает, а его ФИО каждый день на слуху.
20:09:05 05-06-2024
Ренейминг... Ребрендинг.... Задолбали, неруси!!!!!!