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Тинькофф Банк переименовался в Т-Банк

Ренейминг никак не скажется на работе карт, сервисов и приложений

05 июня 2024, 13:51, ИА Амител

Иконка приложения Т-Банка / Фото: AppStore
Иконка приложения Т-Банка / Фото: AppStore

Тинькофф-банк 5 июня объявил о смене названия. Теперь он называется Т-Банк.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, ренейминг никак не скажется на клиентах, а также работе карт, сервисов и приложений.

"Мы по-прежнему делаем все, чтобы вам было удобно пользоваться продуктами банка и спокойно за ваши деньги", – говорится в сообщении.

О планах провести ребрендинг компания объявляла еще в 2022 году. В "Тинькофф" отмечали, что давно готовились к этому шагу, а его причиной называли то, что банк давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда.

банки

Комментарии 5

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Гость

13:58:33 05-06-2024

сегодня спам звонил какойто тоже..толи С-банк, толи К-банк...на буквах видать экономят...а вообще задолабали, как не назовись - суть одна - задолбаторы. Не банки так и спама б не было.

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Павел

14:15:20 05-06-2024

Гость (13:58:33 05-06-2024) сегодня спам звонил какойто тоже..толи С-банк, толи К-банк..... и еще спам на электронную почту даже если не подписан.

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гость

14:15:47 05-06-2024

Тинькофффъ произвел ребрендинг паспорта теперь Т О

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Гость

16:13:49 05-06-2024

Давно пора было, а то он (бывший владелец) сидит за границей, россиян поливает, а его ФИО каждый день на слуху.

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Гость

20:09:05 05-06-2024

Ренейминг... Ребрендинг.... Задолбали, неруси!!!!!!

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