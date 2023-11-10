ЦБ планирует протестировать оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода

Тестовые операции состоятся в 2024 году

10 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: Центробанк

Центробанк планирует в 2024 году протестировать оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

По ее словам, банки хотят получить возможность проводить операции между юридическими лицами не только по статическому QR-коду, но и по динамическому.

Напомним, что третья форма национальной валюты официально появилась с 1 августа. В обороте цифровых рублей пока нет, на этапе тестирования Центробанком он будет доступен только ограниченному числу участников.