Что такое цифровой рубль, как им можно будет расплачиваться и делать переводы?
Рассказываем, для чего нужен цифровой рубль, чем он будет выгоден и как им расплачиваться
01 августа 2023, 08:01, ИА Амител
С 1 августа в России официально появилась третья форма национальной валюты – цифровой рубль, а также в силу вступил соответствующий закон (за исключением ряда положений). Отметим сразу: в обороте цифровых рублей пока нет, на этапе тестирования Центробанком он будет доступен только ограниченному числу участников, которым предстоит "обкатать" систему в действии. Что такое цифровой рубль, как с ним работать и когда россияне смогут начать осуществлять в них переводы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое цифровой рубль и зачем его вводят?
Помимо наличных и безналичных средств, в России с 1 августа 2023 года появилась новая форма денег – цифровой рубль. Эта валюта представлена в виде специального цифрового кода (токена, – прим. ред.), а его эмиссию (выпуск, – прим. ред.) будет осуществлять Банк России. Регулятору поручено также создать платформу, на которой будут храниться крипторубли в цифровых кошельках.
С появлением цифрового рубля можно будет избавиться от комиссии за переводы, а скорость обработки данных увеличится. Кроме того, платформы, на которых находится новая денежная форма, работают круглосуточно (и в праздничные дни), а операции проводятся как в онлайн-, так и офлайн-режиме.
Чем отличается цифровой рубль от безналичного собрата?
Основное отличие цифрового рубля от обычных безналичных денег заключается в том, что последние хранятся в коммерческих банках, на них могут начислять проценты на остаток и кешбэк.
В случае же с цифровым рублем доступ к нему обеспечивается кредитными организациями, например, через специальные приложения или сайты. Никакого кешбэка и процентов на остаток по ним не будет. Не получится в цифровых рублях и взять кредит.
При этом у новой валюты есть другие преимущества. Ею можно будет производить безналичный расчет, даже если человек находится вне зоны доступа к интернету, – потребуется лишь подключение к сети POS-терминалы. Кроме того, цифровой рубль можно считать хорошо защищенным.
А как цифровой рубль будет защищен?
Все операции с цифровыми рублями будут проходить на одной платформе, защищены с помощью криптографии. Банк России будет отслеживать трансакции цифровых кошельков и гарантировать сохранность денег.
Но все-таки и самим клиентам бдительность терять нельзя – мошенники не дремлют и каждый день осваивают все новые техники и уловки. Ряд экспертов уже выразили опасения, что хакеры могут получить удаленный доступ и проводить финансовые операции, используя социальную инженерию, фишинг и вредоносное ПО.
Для борьбы со злоумышленниками эксперты предлагают ввести дополнительное подтверждение и идентификацию при переводе средств.
А как пользоваться цифровыми рублями?
В Центробанке говорят, что это будет максимально просто, – операции с цифровым рублем максимально схожи с уже хорошо известными нам переводами с карты на карту, через СБП или оплатами по QR-коду.
Но для того чтобы начать работать с цифровым рублем, нужно будет открыть цифровой кошелек. Сделать это можно будет в мобильном приложении банка. Как только новая валюта станет доступна для россиян, там появится новое окно "Цифровой рубль".
Дальше потребуется закинуть обычные рубли в этот кошелек, а потом можно будет совершать покупки и переводы.
За переводы в цифровых рублях будут снимать проценты?
Если вы физическое лицо, никаких процентов за покупки и переводы не будет. Для юридических лиц комиссия составит 0,3% от платежа.
Цифровые рубли будут эквивалентны наличным и безналичным. То есть один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному рублю.
Какие банки будут работать с цифровым рублем?
В пилотном проекте тестирования и подготовки для внедрения цифрового рубля в РФ участие принимают крупнейшие российские банки. Среди них Сбер, ВТБ, Ак Барс Банк, Альфа-Банк, банк "Дом.рф", Газпромбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, банк "Союз" и ТКБ банк.
Отметим, что где бы вы ни открыли такой кошелек, он не привязан к банку, а доступен в любом приложении или мобильном банкинге, если финансовое учреждение подключено к платформе.
08:31:42 01-08-2023
Только то что избавятся от коммерческих банков и останется только один гос банк - считаю правильно, как при Советах! Больше других плюсов не увидел! Только минусы!!! "Ею можно будет производить безналичный расчет, даже если человек находится вне зоны доступа к интернету, – потребуется лишь подключение к сети POS-терминалы." - странное высказывание! Сеть не нужна, но подключение все же потребуется!? Вселяет опасение и настороженность!Программируемость!!! Вот главный минус! Который перекроет все "плюсы"! А ещё к этому добавьте не возможность вкладов и начисление на цифровой рубль процентов по вкладам! И самое главное!!! - Срок действия денег! Предоставьте, что каждый месяц ваши сбережения обнуляются!!!? Не потратили!? Сами виноваты... Или кто-то мне сможет простыми словами объяснить все преимущества цифрового рубля, и цифровой валюты?
08:51:12 01-08-2023
Бумажный металлический деревянный это понятно... Цифровой ни фига непонятно... Майнить чем? Деревянной видеокартой?
09:18:17 01-08-2023
... (08:51:12 01-08-2023) Бумажный металлический деревянный это понятно... Цифровой ни... вся соль в том что его "майнит" только центральный банк! законы по нему разрабатывает тоже центробанк! в общем выпускает - центробанк! и правила игры в этот цифровой рубль устанавливает - тоже центробанк! и даже сайты (как модно сегодня говорить - платформы) где его можно применять создаёт и обслуживает - тоже ЦБ!!! не даром в нигерии где его ввели народ бунтовал, пока его не отменили... раньше ты мог в наличке держать и расщитываться. потом ввели карточки и мы на половину перед государством стали голые! теперь совсем голыми станем! как в прямом, так и в переносном смысле...
09:36:05 01-08-2023
Перевод эл.денег бесплатно. А открытие эл.кошелька? А конвертация денег в электронные? Как-то ни словом не обмолвились?
10:21:19 01-08-2023
да пусть будет даже с процентами!? главное, что бы можно было получать за них проценты по вкладам!!! и сохранять для дальнейшей жизнедеятельности и передачи детям!!! это у нас забирают - безвозвратно!!!
12:26:06 01-08-2023
Гость (10:21:19 01-08-2023) да пусть будет даже с процентами!? главное, что бы можно был... Так ведь ни нал, ни безнал не отменяются. Как были вклады в банках под проценты, так и остаются. И цифровые рубли, точно так же, как и наличные, можно перевести на свой вклад, счёт, банковскую карту. Главный вопрос в другом: а всегда ли так будет? Не отменят ли в один "прекрасный" день нал и безнал, оставив ТОЛЬКО цифровые рубли? Пока что власти клянутся, что этого не будет. Но цену их клятвам мы знаем.
12:39:40 01-08-2023
Гость (12:26:06 01-08-2023) Так ведь ни нал, ни безнал не отменяются. Как были вклады в ... Совершенно верно, про пенсионный возраст тоже клятвенно обещали))))))))))
10:43:13 01-08-2023
Это путь к рабству, и проснувшихся очень мало. Зомби в обществе в стадном порыве примут всю эту цифру (печать зверя).
10:53:20 01-08-2023
А ими можно будет рассчитаться за границей вместо карты виза?
11:00:35 01-08-2023
евгений (10:53:20 01-08-2023) А ими можно будет рассчитаться за границей вместо карты виза... даже если можно за границей... посчитай плюсы от этого и минусы которые приобретаешь у себя на родине...!?
10:59:19 01-08-2023
Обычная рейдерская практика захвата очень успешного вида финансовой и товарно-денежных отношений деятельности группой известных лиц под прикрытием " это же для вашего блага!!!" Суть одна - тотальный контроль за человеком, в случае объявления его неблагонадежных полностью блокируется все его "цыфрокрипторубли", т.е. своего рода поводок для одергивания если сильно представителей действующий власти ругать будут. Итого в сухом остатке: майнили крипту, майнят, и будут майнить даже подпольно. Для справки Центробанк Не является ГОСУчреждением РФ !!! Это отдельная структура МВФ, которая не подчиняется правительству РФ Зайдите на госулуги и посмотрите состав институтов власти, Центробанк расположен в группе " ПРОЧИЕ"
11:39:31 01-08-2023
основная цель цифр.рубля (цифр.валюты) контроль! те кто её двигают даже это не скрывают. только преподносится это нам как борьба с коррупцией. скажите что сейчас мешает контролировать коррупцию в особокрупных размерах!? практически ни чего не мешает, все финансовые операции контролируются! так значит этот контроль планируется не для высоких чиновников, а для простого населения!? Кстати, главу центробанка Нигерии за такие штучки посадил новый президент... а Китай силовыми методами навязывает цифру своим!.. заставляя сканировать лица, руки, глаза... и простые китайцы, что-то тоже не в восторге от этого... нас будут как лягушку, варить медленно...
12:05:00 01-08-2023
Тоже никаких плюсов для обычных людей не увидел, думаю основная цель это обход санкций. Если не через банк, то гегемон операцию не увидит. Но думаю, что не прокатит, надо чтобы обходящему санкции зарубежному контрагенту цифровой рубль был интересен. Например, чтобы он мог купит на него наши ресурсы. Что сомнительно, поэтому наверное не прокатит
12:12:00 01-08-2023
может взяточников меньше станет, а в остальном минусы
12:28:24 01-08-2023
Гость (12:12:00 01-08-2023) может взяточников меньше станет, а в остальном минусы... если их сейчас не становиться меньше, то почему потом их станет меньше!?
13:12:12 01-08-2023
Пожалейте пожилых людей!Многие пенсионеры в магазинах ещё наличными расплачиваются,не могут к карточкам привыкнуть,а,может,просто боятся,не верят им.А тут опять опять что то новое,совершенно непонятное...Я так поняла,что ежемесячные начисления тоже надо будет переводить на этот цифровой кошелек?Мы ж совсем запутается!Да и пользу от него я не совсем уловила,быстрее??По СБП--куда уж быстрее!Короче,очередная афера,сродни СДУ.
15:18:08 01-08-2023
Не ищите для себя плюсы так где их нет. Это контроль и управление массами, т.е. нами! Социальный рейтинг! Слышали? Если бы его внедряли при Народных Советах, я бы ещё подумал... Но это вводится при капитализме, когда владельцы огромных корпораций напрямую влияют на власть в стране!?... Цифровая валюта, явно не для улучшения нас...! Не заблуждайтесь!