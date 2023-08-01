Основное отличие цифрового рубля от обычных безналичных денег заключается в том, что последние хранятся в коммерческих банках, на них могут начислять проценты на остаток и кешбэк.

В случае же с цифровым рублем доступ к нему обеспечивается кредитными организациями, например, через специальные приложения или сайты. Никакого кешбэка и процентов на остаток по ним не будет. Не получится в цифровых рублях и взять кредит.

При этом у новой валюты есть другие преимущества. Ею можно будет производить безналичный расчет, даже если человек находится вне зоны доступа к интернету, – потребуется лишь подключение к сети POS-терминалы. Кроме того, цифровой рубль можно считать хорошо защищенным.