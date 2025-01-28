ЦБ повысил коэффициент для ОСАГО в Алтайском крае, но снизил его в Барнауле

Эксперт отметил, что в конечном счете полис станет дороже для автомобилистов

28 января 2025, 07:00, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Центробанк скорректировал значение ряда территориальных коэффициентов для ОСАГО, в том числе и в Алтайском крае и Барнауле. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Так, с 27 января 2025 года границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны – на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта. В ЦБ объяснили, что расширение необходимо в связи с высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей, а мотоциклисты стали чаще попадать в аварии.

Анонсируя расширение границ тарифного коридора, в ЦБ отметили, что базовые ставки для обычных автомобилистов останутся прежними. В то же время регулятор с этой же даты изменил территориальный коэффициент, который влияет на стоимость полиса. В частности, "коэффициент прописки" вырастет на территории Алтайского края и еще в 16 регионах. Одновременно с этим он снизится в Барнауле и еще 19 городах.

Таким образом, у страховщиков появилась возможность продавать полисы "автогражданки" дороже. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, ОСАГО станет дороже. При этом само ценообразование и формулы расчетов страховых организаций остаются "тайной, покрытой мраком", однако рост цен на полисы – "непреложная истина".