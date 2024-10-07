Наличие ОСАГО начнут проверять по камерам уже в 2025 году

К тестированию системы приступят с 1 марта — пока нарушители отделаются предупреждениями

07 октября 2024, 09:15, ИА Амител

Камеры на столбе / Фото: unsplash.com

С 1 марта 2025 года в России начнут проверять наличие у водителей полисов ОСАГО по камерам, которые следят за дорожным движением. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, решение приняли на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства Алексея Уварова.

"Эксперимент с проверкой полиса ОСАГО с помощью камер на дорогах начнется 1 марта 2025 года и продлится год. Водителям без обязательного полиса будут отправлять предупреждения через "Госуслуги" – пока без штрафа", – заявил собеседник издания.

Генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин отметил, что механизм определения водителей без полисов уже известен. Поток авто будет фотографироваться дорожными камерами, после чего информационная система ГАИ будет взаимодействовать с системой страхования, чтобы сверить данные. Если полис обнаружат, то фото удалят, а если нет – отправят повторный запрос.

Галушин добавил, что штрафовать за подобные нарушения с помощью камер, вероятно, начнут после окончания тестирования системы.