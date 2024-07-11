ЦБ расширил список операций, которые приравнивают к мошенническим

Регулятор определил три признака таких переводов

11 июля 2024, 17:45, ИА Амител

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Центральный банк России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций. Приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу с 25 июля 2024 года, пишут "Известия".

Ранее ЦБ определил три признака подозрительных операций. Теперь их стало шесть.

Первый новый критерий – это переводы на счета, где раньше совершались мошеннические операции.

Второй – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, полученная из любого источника.

Третий – это данные, поступившие от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошенничестве. Например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих SMS-сообщений.