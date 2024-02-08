ЦБ: Российские автозаводы решили сократить производство из-за снижения спроса
Причиной стал снизившийся в декабре спрос на автотранспорт как в легковом, так и в коммерческом сегментах
08 февраля 2024, 17:45, ИА Амител
Производственное помещение / unsplash.com
Российские автопроизводители снижают объемы производства относительно осенних значений на фоне сокращения спроса. Как сообщает "Российская газета", об этом свидетельствует доклад ЦБ о региональной политике.
Так, в четвертом квартале 2023 года загрузка мощностей в регионах, где располагаются крупнейшие заводы автоконцернов, снизилась – впервые за полтора года. Речь идет о производствах в Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях.
Причиной стал снизившийся в декабре спрос на "волговятский" автотранспорт как в легковом, так и в коммерческом сегментах.
18:05:17 08-02-2024
Новый автомобиль опять становится роскошью. Не для массового покупателя..
18:14:01 08-02-2024
Снижение спроса изза повышения цены. Цена растет изза желания урвать побольше.
14:58:02 09-02-2024
Грыша (18:14:01 08-02-2024) Снижение спроса изза повышения цены. Цена растет изза желани... По законам рынка при снижении спроса на товар продавец снижает его цену и старается поднять качество. И только в одной "рыночной" РФ все наоборот.
20:25:31 08-02-2024
Так, еще бы.. Цены подняли до небес, а качество не соответствует ей. Ведро на колесах за 1,5 лимона... Лучше старенькую иномарочку взять, и то намного лучше и комфортнее.
22:15:07 08-02-2024
цены снижать не пробовали?
07:39:37 09-02-2024
сократить производство --- грамотно, чтобы цены не снижать, будут меньше выпускать. Часть работников сократят
15:00:34 09-02-2024
Гость (07:39:37 09-02-2024) сократить производство --- грамотно, чтобы цены не снижать, ... Китай снизит цены при падении спроса.
09:24:03 09-02-2024
Надо объёмы увеличивать, чтобы себестоимость снижалась и при снижении цен спрос повысится! Ну и качество повышать конечно!
10:38:39 09-02-2024
Гость (09:24:03 09-02-2024) Надо объёмы увеличивать, чтобы себестоимость снижалась и при... Ха-ха, оно им надо?)
15:05:05 09-02-2024
Гость (09:24:03 09-02-2024) Надо объёмы увеличивать, чтобы себестоимость снижалась и при... Кому надо? Вам? Перебьетесь. А им и так норм - все равно альтернативы нет и государство деньги вливает. Зачем при этом еще и работать?