ЦБ: Российские автозаводы решили сократить производство из-за снижения спроса

Причиной стал снизившийся в декабре спрос на автотранспорт как в легковом, так и в коммерческом сегментах

08 февраля 2024, 17:45, ИА Амител

Производственное помещение / unsplash.com

Российские автопроизводители снижают объемы производства относительно осенних значений на фоне сокращения спроса. Как сообщает "Российская газета", об этом свидетельствует доклад ЦБ о региональной политике.

Так, в четвертом квартале 2023 года загрузка мощностей в регионах, где располагаются крупнейшие заводы автоконцернов, снизилась – впервые за полтора года. Речь идет о производствах в Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях.

Причиной стал снизившийся в декабре спрос на "волговятский" автотранспорт как в легковом, так и в коммерческом сегментах.