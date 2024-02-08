ВТБ: выдачи автокредитов в Алтайском крае в январе выросли в 3,6 раза

Такие данные приводит ВТБ

08 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Автомобиль / Фото: standret /Freepik

В январе жители Алтайского края оформили в ВТБ около 200 кредитов на покупку авто на общую сумму свыше 220 млн рублей. Такой результат в 3,6 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года, сообщили в пресс-службе банка.

Средняя сумма одного автокредита, выданного банком жителям края в первом месяце года, составила порядка 1,1 млн рублей. Это на 6% ниже, чем в декабре, и соответствует размеру "среднего чека" год назад.

Авто с пробегом по-прежнему вызывают наибольший интерес заемщиков. По итогам января такие машины приобрели около 70% алтайских клиентов ВТБ (год назад – 45%). Среди самых популярных моделей – подержанные Toyota* (20% от общего количества сделок в сегменте б/у машин), Nissan* (15%) и Mitsubishi* (10%). "Средний чек" одной сделки в январе в этом сегменте – чуть более 1,2 млн рублей.

Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу Changan* (38% от общего количества сделок в сегменте новых машин). Второй по популярности стала Omoda* (33%). Средняя сумма кредита на покупку новых машин – 1,2 млн рублей.

"В январе активность заемщиков на рынке автокредитования была необычно высокой. Существенным стимулом для планировавших покупку автомобиля стали сезонные акции и привлекательные скидки от автодилеров, которые стремятся реализовать поставки прошлого года. Они заметно "подогрели" интерес покупателей и, по нашей оценке, в ближайший месяц этот тренд будет сохраняться", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Всего по оценке ВТБ в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 млрд рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. По итогам января совокупная доля Группы ВТБ в выдачах достигла 25,3%, увеличившись на 6,7 п.п. за год.

По оценкам экспертов, несмотря на высокий уровень ключевой ставки, большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти: рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости авто.

*Toyota ("Тойота"); Nissan ("Ниссан"); Mitsubishi ("Митсубиши"); Changan ("Чанган"); Omoda ("Омода").