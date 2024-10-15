ЦБ снизит предельный размер переплаты по микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга

Кроме того, регулятор планирует ввести норму "один заем в руки до погашения"

15 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Банк России планирует снизить предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО), с 130 до 100% от суммы долга. Как сообщает "Интерфакс", об этом говорится в заявлении регулятора по итогам обсуждения предложений о перспективных направлениях развития рынка МФО до 2027 года.

После проведенных консультаций ЦБ планирует ввести норму "один заем в руки до погашения". Также планируется установить период "охлаждения": в такой ситуации новый заем можно будет получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул микрофинансовой организации прошлый долг.

Доклад о перспективных направлениях развития рынка МФО был опубликован в конце августа. В нем регулятор предлагает изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента. В первый войдут компании, финансирующие предпринимателей, во второй – компании целевого финансирования, а в третий – МФО. Основные изменения должны затронуть рынок наиболее дорогих потребительских займов.