Что такое самозапрет на кредиты и как его можно будет устанавливать
Законодатель предлагает делать запреты через банки и МФО
20 февраля 2024, 14:42, ИА Амител erid: LjN8KWcJf
Госдума уже во втором чтении рассматривает законопроект, который даст россиянам возможность вводить самозапрет на кредиты. Это можно будет сделать на портале "Госуслуги", в многофункциональных центрах, в банках и микрофинансовых организациях. Рассказываем, как это должно работать.
Зачем это прописывают в законе?
Задача поправок федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите" – защитить граждан от мошеннических действий. И тех, у кого некто просто похищает данные и оформляет кредит, и когда человека вводят в заблуждение и вынуждают подписать договор.
В первой версии законопроекта подавать заявление на добровольный отказ можно было по паспорту и СНИЛС через "Госуслуги" и МФЦ. В новой версии поправок вместо страхового номера упоминается ИНН, а устанавливать самозапрет можно также напрямую через банки и МФО.
Предполагается, что поправки вступят в силу с 15 января 2025 года, а некоторые пункты, связанные с работой кредиторов, – с 15 января 2026 года.
Поможет ли это на самом деле?
Есть предположения, что банки и микрофинансовые организации могут пытаться ограничивать россиян в оформлении такого табу. Но в любом случае жители страны получат дополнительную возможность защитить себя.
К тому же окончательно закон не примут без согласования с участниками рынка, Центральным банком России и Министерством финансов.
Как уже сейчас защититься от мошенников?
Главная цель мошенников – узнать персональные данные человека. Для этого они используют многочисленные психологические приемы. Злоумышленники звонят с подменных телефонных номеров, присылают электронные письма и сообщения со ссылкой на фишинговые сайты.
Такие схемы часто звучат вполне реалистично. Но всегда надо помнить несколько правил, которые помогут защитить ваши финансы. Специальную памятку составил Банк России:
- не сообщайте посторонним лицам свои паспортные данные и финансовые сведения (данные карты и ее владельца);
- работники Центрального банка, банков, полиции и разных госструктур никогда не будут спрашивать данные вашей карты. Банк России в принципе не работает с гражданами. Позвонил кто-то из "банка" или "органов" и говорит, что ваши деньги пытаются похитить – не верьте;
- если есть опасение, что вы говорите с мошенником, положите трубку, сами позвоните по номеру банка, он указан на сайте или на обороте карты;
- оформите карту специально и только для онлайн-покупок. И держите там ровно столько денег, сколько сейчас надо заплатить.
Встретить мошенников можно даже при личном обращении в МФО. Финансовые займы – это распространенная альтернатива кредиту. А все потому, что заемщику не нужно тратить время на сбор различных справок, поиска поручителей и прохождения бюрократических процедур. Но и здесь есть несколько важных правил при выборе МФО:
- проверьте, чтобы МФО была указана в реестре ЦБ РФ (это обязательное требование закона). Самостоятельно найти организацию можно на официальном сайте Банка России;
- внимательно изучите информацию об МФО и почитайте отзывы клиентов;
- задавайте вопросы сотрудникам МФО, запрашивайте документы. Честная организация не будет скрывать о себе информацию.
В Барнауле надежной МФО с проверенной репутацией является агентство финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Взаимодействие", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Известная микрофинансовая организация поможет получить деньги с хорошей выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы за один час.
Например, для автовладельцев здесь доступен долгосрочный заем под залог ПТС автомобиля, который позволяет получить наличными до 500 000 рублей в день обращения. Для оформления понадобятся всего два документа – ПТС на автомобиль и паспорт. Более того, получить заем под залог ПТС можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом. Поэтому о кредитной истории тоже можно не переживать. Также важно, что процентные ставки на такой заем значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.
Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством. Также важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.
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ООО МКК "Взаимодействие". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Подробности по телефону 8 800 302-83-63.Реклама
14:53:47 20-02-2024
Законотворцы издеваются над людьми, такой запрет должен быть по умолчанию, из-за 2% желающих брать кредиты онлайн, 98% должны ходить ставить запреты.
16:30:07 20-02-2024
Гость (14:53:47 20-02-2024) Законотворцы издеваются над людьми, такой запрет должен быть... Бред он и есть бред. Так же ... с продажей имущества. Гражданин должен пройти бюрократическую процедуру запрета на продажу его недвижимости без его личного присутствия. Причем! Для каждого вида недвижимости запрет налагается отдельно. Есть квартира, сходил, потратил время и неправы. Но через месяц купил гараж или погреб. Опять повторяй процедуру. Молодца чинуши.
16:33:46 20-02-2024
Для либеральности нужно делать запрет путем похода в каждый банк. Сколь их тама? Причем если возник новый банк, а гражданин не успел сделать запрет потому, что не знал об этом. Это опять же проблема гражданина, а не органов безопасности отвечающих за наличествование закона и безопасность.
20:59:41 20-02-2024
гость (16:33:46 20-02-2024) Для либеральности нужно делать запрет путем похода в каждый ... ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ странный закон! Во-первых, действовать будет почему-то лишь через 1 год , аж с 1 марта 2025! И, САМОЕ ГЛАВНОЕ: самозапрет кредитов и займов будет недоступен при ипотечных кредитах, кредитах на авто, а также образовательных кредитах с государственной поддержкой!
21:44:42 20-02-2024
Гость (20:59:41 20-02-2024) самозапрет кредитов и займов будет недоступен при ипотечных кредитах, кредитах на авто, То есть крупные кредиты мошенники смогут оформлять!
21:02:37 20-02-2024
"как это должно работать.. " - т.е. по факту ещё нет, но советы дают..
21:49:35 20-02-2024
Вот что люди пишут в сети: «Неторопливая лошадь у думы, год обсуждали, теперь год ещё будут вводить в действие. За это время мошенники обкрадут кучу доверчивых пенсионеров и прочих»/// «Опять год счастливой жизни мошенникам дают... А там - или "Багдад сгорит..." Завтра бы пошел и установил самозапрет. И то потому, что сегодня уже вечер» ./// «А нельзя было с самого начала по умолчанию всем сделать самозапрет, а потом, кто захочет, смог бы этот запрет отменить?» (с)
16:12:55 21-02-2024
"Главная цель мошенников – узнать персональные данные человека." - прям уверены? по моему Главная цель мошенников - получить деньги человека. Причем тут кредиты и персональные данные - вообще непонятно. Кредит берет человек под давлением мошенников - что здесь даст самозапрет? статья ни о чем от людей не в теме