Что такое самозапрет на кредиты и как его можно будет устанавливать

Законодатель предлагает делать запреты через банки и МФО

20 февраля 2024, 14:42, ИА Амител erid: LjN8KWcJf

Кредитная карта. Кредит / Фото: Freepik

Госдума уже во втором чтении рассматривает законопроект, который даст россиянам возможность вводить самозапрет на кредиты. Это можно будет сделать на портале "Госуслуги", в многофункциональных центрах, в банках и микрофинансовых организациях. Рассказываем, как это должно работать.

Зачем это прописывают в законе?

Задача поправок федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите" – защитить граждан от мошеннических действий. И тех, у кого некто просто похищает данные и оформляет кредит, и когда человека вводят в заблуждение и вынуждают подписать договор.

В первой версии законопроекта подавать заявление на добровольный отказ можно было по паспорту и СНИЛС через "Госуслуги" и МФЦ. В новой версии поправок вместо страхового номера упоминается ИНН, а устанавливать самозапрет можно также напрямую через банки и МФО.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 15 января 2025 года, а некоторые пункты, связанные с работой кредиторов, – с 15 января 2026 года.

Поможет ли это на самом деле?

Есть предположения, что банки и микрофинансовые организации могут пытаться ограничивать россиян в оформлении такого табу. Но в любом случае жители страны получат дополнительную возможность защитить себя.

К тому же окончательно закон не примут без согласования с участниками рынка, Центральным банком России и Министерством финансов.

Как уже сейчас защититься от мошенников?

Главная цель мошенников – узнать персональные данные человека. Для этого они используют многочисленные психологические приемы. Злоумышленники звонят с подменных телефонных номеров, присылают электронные письма и сообщения со ссылкой на фишинговые сайты.

Такие схемы часто звучат вполне реалистично. Но всегда надо помнить несколько правил, которые помогут защитить ваши финансы. Специальную памятку составил Банк России:

не сообщайте посторонним лицам свои паспортные данные и финансовые сведения (данные карты и ее владельца);

работники Центрального банка, банков, полиции и разных госструктур никогда не будут спрашивать данные вашей карты. Банк России в принципе не работает с гражданами. Позвонил кто-то из "банка" или "органов" и говорит, что ваши деньги пытаются похитить – не верьте;

если есть опасение, что вы говорите с мошенником, положите трубку, сами позвоните по номеру банка, он указан на сайте или на обороте карты;

оформите карту специально и только для онлайн-покупок. И держите там ровно столько денег, сколько сейчас надо заплатить.

Встретить мошенников можно даже при личном обращении в МФО. Финансовые займы – это распространенная альтернатива кредиту. А все потому, что заемщику не нужно тратить время на сбор различных справок, поиска поручителей и прохождения бюрократических процедур. Но и здесь есть несколько важных правил при выборе МФО:

проверьте, чтобы МФО была указана в реестре ЦБ РФ (это обязательное требование закона). Самостоятельно найти организацию можно на официальном сайте Банка России;

внимательно изучите информацию об МФО и почитайте отзывы клиентов;

задавайте вопросы сотрудникам МФО, запрашивайте документы. Честная организация не будет скрывать о себе информацию.

В Барнауле надежной МФО с проверенной репутацией является агентство финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Взаимодействие", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Известная микрофинансовая организация поможет получить деньги с хорошей выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы за один час.

Например, для автовладельцев здесь доступен долгосрочный заем под залог ПТС автомобиля, который позволяет получить наличными до 500 000 рублей в день обращения. Для оформления понадобятся всего два документа – ПТС на автомобиль и паспорт. Более того, получить заем под залог ПТС можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом. Поэтому о кредитной истории тоже можно не переживать. Также важно, что процентные ставки на такой заем значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.

Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством. Также важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

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