ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз для усиления рубля

Сейчас регулятор ежедневно продает валюту примерно на 2,3 млрд рублей

06 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей – по 21,4 млрд рублей в день, сообщает РИА Новости.

"Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ ", – отметили в ЦБ.

Отмечается, что сейчас регулятор ежедневно продает валюту примерно на 2,3 млрд рублей. Таким образом, планируется увеличить продажи почти в десять раз.

После анонса курс рубля на Мосбирже немного укрепился: курс доллара снизился на 30 копеек (до 97,61 рубля), евро – на 11 копеек (до 104,81 рубля).