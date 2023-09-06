ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз для усиления рубля
Сейчас регулятор ежедневно продает валюту примерно на 2,3 млрд рублей
06 сентября 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Центробанк с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей – по 21,4 млрд рублей в день, сообщает РИА Новости.
"Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ ", – отметили в ЦБ.
Отмечается, что сейчас регулятор ежедневно продает валюту примерно на 2,3 млрд рублей. Таким образом, планируется увеличить продажи почти в десять раз.
После анонса курс рубля на Мосбирже немного укрепился: курс доллара снизился на 30 копеек (до 97,61 рубля), евро – на 11 копеек (до 104,81 рубля).
16:06:32 06-09-2023
Это ещё хорошо, что мы отказались от доллара и теперь это просто бумажки
17:32:20 06-09-2023
Гость (16:06:32 06-09-2023) Это ещё хорошо, что мы отказались от доллара и теперь это пр... )))
17:58:57 06-09-2023
Гость (16:06:32 06-09-2023) Это ещё хорошо, что мы отказались от доллара и теперь это пр... А вам хорошо что у доллара нет инфляции. И что бумажки не обесцениваются. P.S. В акции и золото надо вкладываться. Доллар - тоже нездоровая система.
11:37:46 07-09-2023
ЦБ продает на бирже юани из резервов, а нехватка ощущается долларов и евро. Да и как продает - он то покупает, то продает. Когда покупает, не афиширует особо, а с продажей - решили подсветить. Все это не более, чем вербальные интервенции с целью успокоить рынок. Получится или нет, увидим по курсу доллара: дойдет до 100 снова или нет ?
14:49:45 07-09-2023
Достать чернил и плакать...:ЦБ увеличит продажи валюты почти в десять раз для усиления рубля.