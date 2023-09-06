Депутат Госдумы назвал реальный уровень инфляции и раскритиковал слабость рубля
По его мнению, рубль летает в разные стороны, а инфляция уже значительно превышает запланированную
06 сентября 2023, 12:30, ИА Амител
Рубль продолжает оставаться слабым из-за того, что Россия очень мало производит собственных товаров и слишком зависит от экспорта своих энергоресурсов. Об этом депутат Госдумы Михаил Щапов рассказал Ura.ru.
Щапов подчеркнул, что рубль зависит от внешней конъюнктуры – он укрепляется при значительном превышении экспорта над импортом и обваливается в обратном случае.
"В итоге баланс легко теряется и рубль улетает то в одну сторону, то в другую. А экономике нужна стабильность", – указал парламентарий.
По его мнению, в условиях ослабления рубля федеральный бюджет все равно может выйти на уровень запланированного дефицита в 2,9 трлн рублей.
"Правда, даже официальный уровень инфляции, заложенный при верстке, значительно превышен. Реальная же инфляция в критических сферах – продукты питания, стройматериалы, бытовая техника – значительно выше", – отметил Щапов.
В итоге, подчеркнул депутат, дефицит "становится бумажным и не отражает реального изменения" в соотношении доходов и расходов.
13:23:27 06-09-2023
какой смельчак!!!
13:30:00 06-09-2023
Что-то странные какие-то вещи этот депутат говорит, непривычные нашему слуху. Лучше бы предложил запретить Микки-Мауса.
13:30:13 06-09-2023
ну частично так. Слабость рубля обусловлена разрешением экспортерам российских ресурсов оставить валюту за рубежом, и не продавать даже часть ее на бирже. Население привыкло сберегать рубли в баксах, не смотря на то что сегодня доллар это самая необеспеченная валюта страны банкрота.
14:29:46 06-09-2023
Мария (13:30:13 06-09-2023) ну частично так. Слабость рубля обусловлена разрешением эксп... Мария, вернитесь на кухню.
13:32:45 06-09-2023
то в одну сторону то в другую? напомните то когда рубль рос? он стабильно падает. лишь когда ставку бахнули - он вырос на пару дней и стал дальше стремительно падать. о каких колебаниях то речь..ну щас еще задерут процентов до 20 ставку...и толку. Ну упадет покупательная способность населения ниже плинтуса, и так зубы на полку уже ложим. Меры то когда будут? Производим мы мало...бензин какого лешего растет? вроде нефть же никому не нужна. должен быть переизбыток, а цена пдать, но нет - все растет. в долбаном казахстане ценник в 2 раза нииже, а мы страна-бензокалонка - со своих людей дерем больше чем с экспорта! Где урегулирование цен? почему товары на оптовках в цене не изменились а лишь в чертовых торговых центрах, зажравшихся выросли в 2-3 раза. Леруамерлен к примеру, видели цены там? он уже один из самых дорогих магазинов! И кто еще инагент если разобраться, те фирмы которые ЧЕСТНО УШЛИ из нашей страны, или вот эти выродки, которые остались и обдирают до нитки наше население конскими ценниками?!
17:52:40 06-09-2023
Гость (13:32:45 06-09-2023) то в одну сторону то в другую? напомните то когда рубль рос?... Помогите!!! Не могу читать такой бред, начал с ресурсовиков, которые подняли цену на нефть, а виноваты во всем оказались торговые центры и Леруа Мерлен.))))
14:03:06 06-09-2023
"Реальная же инфляция в критических сферах – продукты питания, стройматериалы, бытовая техника – значительно выше", – отметил Щапов. Правдоруб. Смело, но глупо
14:12:36 06-09-2023
А че цифры реальной инфляции назвать постеснялся? Такие, что аж самому страшно? Так ты не боись - народ над вашими 4% давно смеется. Только вы сами в свои сказки еще верите, а в народе дураков-то нету.
16:43:34 06-09-2023
За дураков столь держите. Без вас всё знаем, считать умеем.
18:02:22 06-09-2023
"стабильно-несменяемо-заботливая" власть смело идет к вершинам экономики в своем Зазеркалье, наши правдорубы-СМИ трубят в фанфары.... а народ-население (подавляющая часть) - на обочине той "дороги", оболваненый и боязливый в своей массе глотает сопли... да,есть подвижки,есть маяки,есть определенные достижения...но нищая жизнь так и не меняется до коле?