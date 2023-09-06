Депутат Госдумы назвал реальный уровень инфляции и раскритиковал слабость рубля

По его мнению, рубль летает в разные стороны, а инфляция уже значительно превышает запланированную

06 сентября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рубль продолжает оставаться слабым из-за того, что Россия очень мало производит собственных товаров и слишком зависит от экспорта своих энергоресурсов. Об этом депутат Госдумы Михаил Щапов рассказал Ura.ru.

Щапов подчеркнул, что рубль зависит от внешней конъюнктуры – он укрепляется при значительном превышении экспорта над импортом и обваливается в обратном случае.

"В итоге баланс легко теряется и рубль улетает то в одну сторону, то в другую. А экономике нужна стабильность", – указал парламентарий.

По его мнению, в условиях ослабления рубля федеральный бюджет все равно может выйти на уровень запланированного дефицита в 2,9 трлн рублей.

"Правда, даже официальный уровень инфляции, заложенный при верстке, значительно превышен. Реальная же инфляция в критических сферах – продукты питания, стройматериалы, бытовая техника – значительно выше", – отметил Щапов.

В итоге, подчеркнул депутат, дефицит "становится бумажным и не отражает реального изменения" в соотношении доходов и расходов.