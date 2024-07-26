ЦБ впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — до 18%
Инфляция в стране продолжает ускоряться
26 июля 2024, 17:57, ИА Амител
ЦБ с декабря 2023 года впервые поднял ключевую ставку – с 16 до 18% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Совет директоров ЦБ принял решение поднять ставку на 2 п.п., в том числе из-за ускорения инфляции. По оценке экспертов, он оказался значительно выше апрельского прогноза.
"Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", – заявил регулятор.
На дальнейших заседания ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. По мнению Банка России, до конца года она будет находиться в диапазоне от 18 до 19,4%. При этом в среднем за год она теперь составит 16,9-17,4%.
18:08:41 26-07-2024
А зарплаты в крае когда вырастут хотя бы на уровне соседних регионов?
20:58:35 26-07-2024
Гость (18:08:41 26-07-2024) А зарплаты в крае когда вырастут хотя бы на уровне соседних ... До РА?
Отрицательный рост штоле?
18:24:21 26-07-2024
А я думал инфляция разгоняется от того, что государство каждые полгода поднимает цены на газ, бензин, жкх, утильсбор и т.д.
18:29:58 26-07-2024
% повкладам ВТБ-13%...ОБМАН...
22:00:32 26-07-2024
Грыша (18:29:58 26-07-2024) % повкладам ВТБ-13%...ОБМАН...... Нет не обман. В ВТБ реально 18% уже неск.месяцев
22:20:37 26-07-2024
Гость (22:00:32 26-07-2024) Нет не обман. В ВТБ реально 18% уже неск.месяцев... Новым клиентам
18:34:13 26-07-2024
То что пенсам "надули" на уши в начале года увеличев на скромные проценты пенсию было со стороны чиновников БОЛЬШИМ сарказмом.