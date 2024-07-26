ЦБ впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — до 18%

Инфляция в стране продолжает ускоряться

26 июля 2024, 17:57, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

ЦБ с декабря 2023 года впервые поднял ключевую ставку – с 16 до 18% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Совет директоров ЦБ принял решение поднять ставку на 2 п.п., в том числе из-за ускорения инфляции. По оценке экспертов, он оказался значительно выше апрельского прогноза.

"Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели – существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", – заявил регулятор.

На дальнейших заседания ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки. По мнению Банка России, до конца года она будет находиться в диапазоне от 18 до 19,4%. При этом в среднем за год она теперь составит 16,9-17,4%.