Цена на бензин в России побила двухлетний рекорд

Рост стоимости продолжается с апреля 2023 года

22 июня 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам торгов 22 июня цена бензина АИ-92 в европейской части РФ побила рекорд почти двухлетней давности. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Согласно информации на сайте, впервые с августа 2021 года цена марки превысила 58,5 тысячи рублей за тонну. Вместе с АИ-92 резко подорожал бензин АИ-95 – за день его цена выросла на 1,31%, до 66 589 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо прибавило 0,52%, а цена на топливо для реактивных двигателей – на 2,6%.

Отметим, что цены на бензин в России растут с апреля 2023 года. Как заявляли в Минэнерго, динамика связана с изменением котировок внешних цен и ростом сезонного спроса. При этом аналитики указывают на иную причину – намерение Минфина снизить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям в два раза. При этом на фоне резкого подорожания бензина власти могут запретить его экспорт.