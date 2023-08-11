Цена техобслуживания автомобилей в России до конца года вырастет на 15%
Для роста стоимости услуг автосервисов сформировался ряд предпосылок
11 августа 2023, 15:59, ИА Амител
Стоимость техобслуживания легковых автомобилей до конца года может вырасти на 15%. Как сообщает "Газета.ru", такую оценку дал директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
Для роста цен услуг автосервисов есть ряд предпосылок. Так, до конца года в автосервисах с большой долей вероятности повысятся цены на нормо-час на ремонт машин. Кроме того, из-за общего роста цен вырастет зарплата сотрудников сервисов. Также увеличится и стоимость на запасные части из-за ослабления рубля.
По итогам первых шести месяцев средний чек на обслуживание авто составил 7340 рублей. В аналогичный период 2022 года он был на 20% ниже. При этом за июнь сумма немного снизилась, отметила эксперт.
16:49:48 11-08-2023
Да рост и не прекращался. Зарплаты кстати у работников не росли в фитсервисе....
17:01:52 11-08-2023
Фитсервис - компания так себе мягко говоря, отзывы по ней не фонтан. И у них странное правило - они делают ремонт только из их запчастей, зачем это нужно, если я в том же Штутцене могу купить нужные запчасти намного дешевле и не переплачивать Фитсервису.
18:24:37 11-08-2023
Я в последнее время все реже и реже обращаюсь к услугам автосервиса. Все работы нам выполняются с большими упущениями. То ремень не подтянут, то не закрутят болт, то т деталь и поставят б/у с чужой машины. После каждого заезда приходится самостоятельно устранять последствия ремонтов. А деньги за работу берут хорошие.
18:42:17 12-08-2023
Во твари все косят на кого то, а мы здесь не причем рынок естественно рынок хотя сами повысили на 15% какой то побор с автосервисов которые те компенсируют с нас.