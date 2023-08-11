Цена техобслуживания автомобилей в России до конца года вырастет на 15%

Для роста стоимости услуг автосервисов сформировался ряд предпосылок

11 августа 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стоимость техобслуживания легковых автомобилей до конца года может вырасти на 15%. Как сообщает "Газета.ru", такую оценку дал директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Для роста цен услуг автосервисов есть ряд предпосылок. Так, до конца года в автосервисах с большой долей вероятности повысятся цены на нормо-час на ремонт машин. Кроме того, из-за общего роста цен вырастет зарплата сотрудников сервисов. Также увеличится и стоимость на запасные части из-за ослабления рубля.

По итогам первых шести месяцев средний чек на обслуживание авто составил 7340 рублей. В аналогичный период 2022 года он был на 20% ниже. При этом за июнь сумма немного снизилась, отметила эксперт.