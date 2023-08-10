В Барнауле за месяц сильно выросли цены на обучение в автошколах
Эксперты назвали несколько причин такого удорожания
10 августа 2023, 14:16, ИА Амител
Стоимость обучения в барнаульских автошколах за последний месяц выросла примерно на 25% и, по мнению экспертов, рост продолжится, пишет altapress.ru.
"Средняя стоимость обучения на управление транспортным средством категории "В" составляет около 33 тысяч рублей вместе с ГСМ. Несколькими неделями ранее эта сумма составляла 25-27 тысяч", – отмечает издание.
В автошколах назвали несколько причин такого удорожания. Например, выросли цены на топливо, запчасти и расходники. Повысились затраты на аренду классов, страховку, зарплаты сотрудникам.
Руководитель автошкол ELITE &VIP Антон Кислицын отметил, что удержать цены на обучение пытались до последнего, но когда рентабельность уже подошла к нулю, стоимость пришлось поднимать.
"Сразу могу сказать – это не последнее повышение", – подчеркнул Кислицын.
По его словам, к весне цены на обучение в автошколах вырастут до 40-45 тыс. рублей на категорию "В" и до 20-25 тыс. рублей – на категорию "А".
14:44:39 10-08-2023
Вообще нужно в автошколах только вождению учиться , теория мне лично вообще не нужна была от автошколы. И я думаю многим она не нужна. Можно самому все вызубрить и сдать. А то обдираловка какая-то.
14:54:14 10-08-2023
Гость (14:44:39 10-08-2023) Вообще нужно в автошколах только вождению учиться , теория м... да и вождению можно самостоятелно научиться
15:20:50 10-08-2023
Гость (14:54:14 10-08-2023) да и вождению можно самостоятелно научиться... да и без прав можно ездить
09:41:29 11-08-2023
Гость (14:44:39 10-08-2023) Вообще нужно в автошколах только вождению учиться , теория м... Обучиться конечно можно, но вот бы больше разбирали какие то сложные моменты, спорные ситуации, случаи дтп это намного полезнее и в жизни гораздо нужнее, чем например знать разрешена ли учебная езда на автомагистралях или нет тем более что в Алт.кр их не существует и врятли когда появятся.
15:02:22 10-08-2023
автошклоы надо ликвидировать все. Вернуть досааф - там учить всех желающих и бесплатно, экзамены - в ГИБДД по самоподготовке тоже вернуть. А ну и да смертную вернуть за выдачу прав если чел реально не знает а ему права дали за бабос
15:21:19 10-08-2023
Че фраера (15:02:22 10-08-2023) автошклоы надо ликвидировать все. Вернуть досааф - там учить... а бензин ДОССАФ за какие шиши покупать будет? зарплату инструкторам овощами платить?
16:23:04 10-08-2023
Че фраера (15:02:22 10-08-2023) автошклоы надо ликвидировать все. Вернуть досааф - там учить... Не бывает хорошо забесплатно! Будет там бесплатный хмырь сидеть, которому на тебя глубоко пофиг. И ты с него не спросишь, потому что бесплатно же, и он тебе ничего не должен. Не нравится - иди в другой досааф. Было уже все это в СССР.
15:23:21 10-08-2023
Из чего же складывается такая цифра 33? Мне на бензин на месяц десятки хватает (это если учесть, что я с машины не вылажу). Ну пусть еще з/п. Ну не 33 же и это не предел. Автошколы и страховые компании это зло. После риэлторов конечно.
15:28:20 10-08-2023
Гость (15:23:21 10-08-2023) Из чего же складывается такая цифра 33? Мне на бензин на мес... Таксист в день тратит 1200 р на бензин. Машина автошколы работает столько же времени, сколько и машина такси. 1200*21 р.день. получаем 25 200. Плюс страховка, плюс ремонт, плюс з/п
15:40:11 10-08-2023
Гость (15:28:20 10-08-2023) Таксист в день тратит 1200 р на бензин. Машина автошколы раб... А собираете сколько? 30 учеников умножить на 33 тысячи, да еще и по несколько групп параллельно.
16:01:55 10-08-2023
Гость (15:40:11 10-08-2023) А собираете сколько? 30 учеников умножить на 33 тысячи, да е... а вы считаете , что 5 групп по 30 человек учатся на ОДНОЙ машине?
16:07:50 10-08-2023
Гость (15:23:21 10-08-2023) Из чего же складывается такая цифра 33? Мне на бензин на мес... Займись бизнесом сам, узнаешь откуда такие цифры берутся, а то твои подсчёты на уровне начальной школы.
18:09:46 10-08-2023
Гость (15:23:21 10-08-2023) Из чего же складывается такая цифра 33? Мне на бензин на мес... Налоги, зарплата, аренда, коммуналка, автопарк, страховка да и много ещё чего. Почему-то люмпены думают, что отдали продавцу, то и есть прибыль
15:25:43 10-08-2023
ДОСААФ- добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
15:53:46 10-08-2023
Если человеку не дано водить авто, то ни какая автошкола не поможет, а если дано, то его хоть дядя, хоть тетя(отец/ брат/сват/знакомый/друг), в состоянии обучить, обязаловку закончить автошколу следует отменить.
16:00:55 10-08-2023
Гость (15:53:46 10-08-2023) Если человеку не дано водить авто, то ни какая автошкола не ... а если нет отца, брата, свата?
16:19:19 10-08-2023
Гость (16:00:55 10-08-2023) а если нет отца, брата, свата?... Иди в автошколу или найми инструктора.
17:32:03 10-08-2023
Гость (15:53:46 10-08-2023) Если человеку не дано водить авто, то ни какая автошкола не ... обучать должен профессионал. Вы так договоритесь до того, что и школы закрыть нужно. Писать-считать и соседка может научить
16:10:56 10-08-2023
Одно время в средних школах учили на категорию С. Про Барнаул не слышал, слышал про Алейск. Сразу по окончании школы права получали. Идеальный вариант
20:01:16 10-08-2023
Гость (16:10:56 10-08-2023) Одно время в средних школах учили на категорию С. Про Барнау... Это было в сельских школах. Возможно и сейчас кое-где ведется обучение.
18:41:49 10-08-2023
ну если они все вместе подняли - тут уже поле деятельности ФАС
19:59:47 10-08-2023
Че фраера (15:02:22 10-08-2023) автошклоы надо ликвидировать все. Вернуть досааф - там учить... ДАСААФ за "бесплатно" учит только призывников, перед отправкой в Советскую Армию. Всех остальных за кровные.. Я сам там учился, знаю.
00:19:31 11-08-2023
Хорошо, что подорожало, фильтр хоть какой то. Ну может еще разрешать ездить тем кто соображаетт.. невозможно стало ездить на дорогах, одни с буквой У.
09:01:54 11-08-2023
Вождение ТС должно стать предметом средней общеобразовательной школе. Как это было в деревнях при СССР. А сейчас это веление времени.
09:04:16 11-08-2023
Гость (14:54:14 10-08-2023) да и вождению можно самостоятелно научиться... в США нет никаких автошкол ,пришел в DMV(аналог ГИБДД)и все сдал.цена вопроса 40$ за 3 попытки
10:10:03 11-08-2023
Гость (09:04:16 11-08-2023) в США нет никаких автошкол ,пришел в DMV(аналог ГИБДД)и все ... В США по водительским правам можно базуку купить