В Барнауле за месяц сильно выросли цены на обучение в автошколах

Эксперты назвали несколько причин такого удорожания

10 августа 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Стоимость обучения в барнаульских автошколах за последний месяц выросла примерно на 25% и, по мнению экспертов, рост продолжится, пишет altapress.ru.

"Средняя стоимость обучения на управление транспортным средством категории "В" составляет около 33 тысяч рублей вместе с ГСМ. Несколькими неделями ранее эта сумма составляла 25-27 тысяч", – отмечает издание.

В автошколах назвали несколько причин такого удорожания. Например, выросли цены на топливо, запчасти и расходники. Повысились затраты на аренду классов, страховку, зарплаты сотрудникам.

Руководитель автошкол ELITE &VIP Антон Кислицын отметил, что удержать цены на обучение пытались до последнего, но когда рентабельность уже подошла к нулю, стоимость пришлось поднимать.

"Сразу могу сказать – это не последнее повышение", – подчеркнул Кислицын.

По его словам, к весне цены на обучение в автошколах вырастут до 40-45 тыс. рублей на категорию "В" и до 20-25 тыс. рублей – на категорию "А".