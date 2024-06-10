"Ценим историю". Жители Научного Городка воспротивились высотке на месте долгостроя
Землю вместе с недостроенным домом реализовали на аукционе полгода назад
10 июня 2024, 09:15, ИА Амител
Строительство высотного дома в барнаульском поселке Научный Городок пытаются сорвать местные жители. Площадка, на которой запланировано возведение ЖК, была заброшена 30 лет, но в конце 2023 года ее продали на торгах. В мае 2024-го инвестор обратился в мэрию, чтобы изменить назначение земельного участка и сделать его подходящим под высотное строительство (сейчас территория предназначена для среднеэтажных домов). Общественные обсуждения этой инициативы прошли с ажиотажем.
Участие в слушаниях приняли 122 человека. Они составили коллективное обращение, в котором объяснили, почему выступают против строительства высотки. Так, люди отметили, что сейчас в Научном Городке 14 многоквартирных домов 4-5 этажей. Если рядом поставить более высокий ЖК, нарушится архитектурный облик поселка, "заложенный еще дедами и прадедами".
"Мы против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка, код – 2.6)", а также предлагаем комиссии, застройщику и собственнику земельного участка ограничиться этажностью не более пяти. Мы ценим историю Научного Городка и считаем, что точечная высотная застройка недопустима", – отметили люди.
Площадка в Научном Городке / Фото: torgi.gov.ru
Также жители предполагают, что из-за будущего ЖК территория детского сада (расположен по адресу Научный Городок, 36) и дом № 22 погрузятся в тень. Кроме того, нагрузка на дошкольное учреждение, по мнению людей, вырастет:
"На сегодняшний день группы детского сада № 190 и школа № 72, находящиеся в Научном Городке, переполнены. Строительство нового дома, тем более высотного, без увеличения площадей детского сада и школы недопустимо".
Еще одна причина, по которой люди не хотят соседствовать с высотным домом, – транспортная проблема. Местные жители считают, что существующие магистрали плохо справятся с увеличившимся потоком автомобилей. При этом участники обсуждения подчеркивают: небольшой многоэтажке на заброшенной площадке они будут рады.
"Строительство многоэтажки также повлияет и на транспортную доступность поселка, причем не только Научного Городка, но и Гоньбы, и Казенной Заимки, ул. Горской. На сегодняшний день и так много проблем с работой общественного транспорта, в утренние и вечерние часы просто не уехать. На перекрестках пр. Космонавтов с ул. Солнечная Поляна и ул. Попова в течение всего дня наблюдаются пробки, порой на несколько километров. Мы не против строительства, территорию участка действительно надо приводить в порядок. Мы против многоэтажной застройки, этажностью более пяти", – резюмировали жители.
Рассмотрев все замечания граждан, специалисты городского комитета по строительству приняли их к сведению. Теперь судьбу участка решит комиссия по землепользованию и застройке на основании всех поступивших обращений.
Долгострой с историей
Еще в 80-х годах на площадке по адресу: Научный Городок, 23, начали возводить дом на 68 квартир. Практически сразу после подготовки котлована работы замерли. Даже фундамент дома строители не завершили. Много лет участок стоял бесхозным и брошенным, за это время на нем выросли деревья и кустарники.
В конце ноября 2023 года площадку выставили на аукцион, где ее за 20,6 млн рублей (начальная цена земли) приобрел предприниматель Сергей Полевода. Интересно, что работать на участке планирует компания "Строительная инициатива" Юрия Гатилова. Именно эта фирма обратилась в мэрию, чтобы изменить назначение земли.
09:35:55 10-06-2024
-"В конце ноября 2023 года площадку выставили на аукцион, где ее за 20,6 млн рублей (начальная цена земли) приобрел предприниматель Сергей Полевода." ------ Хитромудрая Полевода купил за двадцать, а хочет получить в несколько раз больше, чем в на аукционе. Полна Россия такими химиками - перевёртышами.
11:25:17 10-06-2024
Гость (09:35:55 10-06-2024) -"В конце ноября 2023 года площадку выставили на аукцион, гд... А как нужно? Купить дороже и продать дешевле?
13:27:19 10-06-2024
Гость (11:25:17 10-06-2024) А как нужно? Купить дороже и продать дешевле?... Если продавать- то своим застройщикам, которые сначала должны предоставить план- перспективу застройки, а не скупщика земли, которому фиолетово, лишь бы набить баблом свой кошель. Стоимости покупки- перекупки лягут на плечи покупателя или ипотечника.
09:42:10 10-06-2024
Руки прочь от Научного городка! Сейчас воткнут туда свечку, заселят мигрантами и приезжими деревенскими ипотечниками и тихий мирный Научный городок превратится в такую же помойку, как кварталы, в которых автобусные остановки называться как номера домов!
09:47:17 10-06-2024
молодцы люди, но с их мнением считаться не будут
10:37:26 10-06-2024
Препятствуй,не препятствуй,но появился победитель аукциона.Сейчас территория предназначена для среднеэтажных домов, а будет территория высотной застройки.Вот участок земли,принадлежащий победителю,какая разница на сколько этажей дом устремится ввысь?
10:47:12 10-06-2024
Сегодня 10 июня. И что? Где горячая вода?
12:25:22 10-06-2024
Гость (10:47:12 10-06-2024) Сегодня 10 июня. И что? Где горячая вода?... На гвозде.
12:30:11 10-06-2024
Не совсем верно. Гатилов смотрит дальше, если взялся " окучивать" эту территорию. Потом подключат программу " комлексная застройка кварталов", будут сносить по решению властей дома 60- х гг, т.к. их срок эксплуатации по строительным нормам расчитан на 50 лет, делать новый план застройки " свечками". Все забыли сказку про хитрую лису и зайца "Лубяная избушка"? Центр города таким макаром хотят " обновить" - в частности Старый базар и бывший завод Демидова- даже плакат на её заборе повесили:" Историю сохраним - продаётся"!? На след.год, Юбилейный- 295 лет Барнаулу, - Исторический кластер - нувориши последнее растаскивают..
13:28:04 10-06-2024
Гость (09:35:55 10-06-2024) -"В конце ноября 2023 года площадку выставили на аукцион, гд... Краснодарец, 11 сентября 2022 года избран депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 30, каким ветром его занесло на аукцион? Что, разве наши застройщики сами не могут выиграть тендеры, а затем выкупать их у забугорных и насыщать их частный кошелёк?
13:58:56 10-06-2024
Ирина (13:28:04 10-06-2024) Краснодарец, 11 сентября 2022 года избран депутатом Ростовск... Опечатка. " не выкупать их у забугорных...
14:50:15 10-06-2024
Ирина (13:28:04 10-06-2024) Краснодарец, 11 сентября 2022 года избран депутатом Ростовск... Значит, наши чиновники продали по заниженной цене, если кто-то издалека купил и теперь перепродаёт застройщикам, положив в карман прибыль, которая должна была остаться в нашем регионе.
15:04:25 10-06-2024
Хоспаде, какой архитектурный облик? Какая история? Не смешите мои тапки — это обыкновенные хрущёвки, которые строились в рамках борьбы с архитектурными излишествами. ИСТОРИЧЕСКИЕ. Теперь мне понятно, почему автобусы, которые к нам в деревню ходят (25 и 32) не моют никогда! Грязь же ИСТОРИЧЕСКАЯ!
16:09:45 10-06-2024
Какая история блин ! Разваливающиеся халупы.
19:58:16 10-06-2024
Обычная зависть у людей, я бы тоже наверное завидывал новому современному дому...квартирку купить на высоком этаже
09:29:06 11-06-2024
Гость (19:58:16 10-06-2024) Обычная зависть у людей, я бы тоже наверное завидывал новому... Надо быть альтернативно одарённым, чтоб купить квартирку в новом доме, да ещё на высоком этаже, с которого на лифте уехать в утренний час пик невозможно, а вечером домой подняться нереально. И в случае пожара традиционно сломанная система оповещения (чтоб не мешала ложными сработками) не поможет и спускаться придётся на парашюте...
19:44:06 11-06-2024
Гость (09:29:06 11-06-2024) Надо быть альтернативно одарённым, чтоб купить квартирку в н... Зачем отвечать ботам застройщика?
19:29:03 11-06-2024
Какие высотки в научном городке там вся система канализации угроблена поля фильтрации отрезаны от жилья в советское время развивалось инфраструктура строились новые водонапорные башни , поля фильтрации и т.д.
Сейчас канализация заброшена поля фильтрации заросли всякие лесорубы пытаются туда сваривать отходы своего производства то есть в научном городке на данный момент отсутствует своя система автономной канализации , и как долго он городок просуществует в таком виде как сейчас одному богу известно поэтому строить там что-то ещё по меньшей мере неправильно.