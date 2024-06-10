"Ценим историю". Жители Научного Городка воспротивились высотке на месте долгостроя

Землю вместе с недостроенным домом реализовали на аукционе полгода назад

10 июня 2024, 09:15, ИА Амител

Башенный кран / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство высотного дома в барнаульском поселке Научный Городок пытаются сорвать местные жители. Площадка, на которой запланировано возведение ЖК, была заброшена 30 лет, но в конце 2023 года ее продали на торгах. В мае 2024-го инвестор обратился в мэрию, чтобы изменить назначение земельного участка и сделать его подходящим под высотное строительство (сейчас территория предназначена для среднеэтажных домов). Общественные обсуждения этой инициативы прошли с ажиотажем.

Участие в слушаниях приняли 122 человека. Они составили коллективное обращение, в котором объяснили, почему выступают против строительства высотки. Так, люди отметили, что сейчас в Научном Городке 14 многоквартирных домов 4-5 этажей. Если рядом поставить более высокий ЖК, нарушится архитектурный облик поселка, "заложенный еще дедами и прадедами".

"Мы против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка, код – 2.6)", а также предлагаем комиссии, застройщику и собственнику земельного участка ограничиться этажностью не более пяти. Мы ценим историю Научного Городка и считаем, что точечная высотная застройка недопустима", – отметили люди.

Площадка в Научном Городке / Фото: torgi.gov.ru

Также жители предполагают, что из-за будущего ЖК территория детского сада (расположен по адресу Научный Городок, 36) и дом № 22 погрузятся в тень. Кроме того, нагрузка на дошкольное учреждение, по мнению людей, вырастет:

"На сегодняшний день группы детского сада № 190 и школа № 72, находящиеся в Научном Городке, переполнены. Строительство нового дома, тем более высотного, без увеличения площадей детского сада и школы недопустимо".

Еще одна причина, по которой люди не хотят соседствовать с высотным домом, – транспортная проблема. Местные жители считают, что существующие магистрали плохо справятся с увеличившимся потоком автомобилей. При этом участники обсуждения подчеркивают: небольшой многоэтажке на заброшенной площадке они будут рады.

"Строительство многоэтажки также повлияет и на транспортную доступность поселка, причем не только Научного Городка, но и Гоньбы, и Казенной Заимки, ул. Горской. На сегодняшний день и так много проблем с работой общественного транспорта, в утренние и вечерние часы просто не уехать. На перекрестках пр. Космонавтов с ул. Солнечная Поляна и ул. Попова в течение всего дня наблюдаются пробки, порой на несколько километров. Мы не против строительства, территорию участка действительно надо приводить в порядок. Мы против многоэтажной застройки, этажностью более пяти", – резюмировали жители.

Рассмотрев все замечания граждан, специалисты городского комитета по строительству приняли их к сведению. Теперь судьбу участка решит комиссия по землепользованию и застройке на основании всех поступивших обращений.

Долгострой с историей

Еще в 80-х годах на площадке по адресу: Научный Городок, 23, начали возводить дом на 68 квартир. Практически сразу после подготовки котлована работы замерли. Даже фундамент дома строители не завершили. Много лет участок стоял бесхозным и брошенным, за это время на нем выросли деревья и кустарники.

В конце ноября 2023 года площадку выставили на аукцион, где ее за 20,6 млн рублей (начальная цена земли) приобрел предприниматель Сергей Полевода. Интересно, что работать на участке планирует компания "Строительная инициатива" Юрия Гатилова. Именно эта фирма обратилась в мэрию, чтобы изменить назначение земли.