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Центр Барнаула останется без холодной воды в ночь на 20 июня

Специалисты городского водоканала проведут плановые работы на проспекте Социалистическом

19 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding
Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

Ряд зданий в центре Барнаула останутся без холодного водоснабжения в ночь на 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Специалисты проведут монтаж запорно-регулирующей арматуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. 

С 22:00 19 июня по 06:00 20 июня холодной воды не будет по следующим адресам: 

Многоквартирные жилые дома
  • пр. Социалистический, 105, 112;
  • ул. Молодежная, 28, 30, 34, 36;
  • ул. Деповская, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
  • ул. Союза Республик, 44, 46;
  • пр. Ленина, 73, 79, 83;
  • ул. Брестская, 11.
Социальные объекты
  • ул. Деповская, 13а, 17;
  • ул. Молодежная, 30, 32, 36.
Административные здания
  • пр. Социалистический, 93, 103, 116.
Бойлерные
  • ул. Деповская, 4б
  • ул. Молодежная, 30, 32, 36.
Барнаул / Фото: Сибирская генерирующая компания (СГК)

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НОВОСТИОбщество
Барнаул вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 2

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Гость

10:33:54 19-06-2025

Ну если без холодного, значит и без горячего. Т.е. просто вообще без водоснабжения.

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Musik

10:58:30 19-06-2025

Гость (10:33:54 19-06-2025) Ну если без холодного, значит и без горячего. Т.е. просто во... мало кто из руководства живет вот прям в центре.
так что переживем.

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