Центр Барнаула останется без холодной воды в ночь на 20 июня
Специалисты городского водоканала проведут плановые работы на проспекте Социалистическом
19 июня 2025, 10:30, ИА Амител
Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding
Ряд зданий в центре Барнаула останутся без холодного водоснабжения в ночь на 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.
Специалисты проведут монтаж запорно-регулирующей арматуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной.
С 22:00 19 июня по 06:00 20 июня холодной воды не будет по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома
- пр. Социалистический, 105, 112;
- ул. Молодежная, 28, 30, 34, 36;
- ул. Деповская, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- ул. Союза Республик, 44, 46;
- пр. Ленина, 73, 79, 83;
- ул. Брестская, 11.
Социальные объекты
- ул. Деповская, 13а, 17;
- ул. Молодежная, 30, 32, 36.
Административные здания
- пр. Социалистический, 93, 103, 116.
Бойлерные
- ул. Деповская, 4б
- ул. Молодежная, 30, 32, 36.
10:33:54 19-06-2025
Ну если без холодного, значит и без горячего. Т.е. просто вообще без водоснабжения.
10:58:30 19-06-2025
Гость (10:33:54 19-06-2025) Ну если без холодного, значит и без горячего. Т.е. просто во... мало кто из руководства живет вот прям в центре.
так что переживем.