Центр Барнаула останется без холодной воды в ночь на 20 июня

Специалисты городского водоканала проведут плановые работы на проспекте Социалистическом

19 июня 2025, 10:30, ИА Амител

Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

Ряд зданий в центре Барнаула останутся без холодного водоснабжения в ночь на 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Специалисты проведут монтаж запорно-регулирующей арматуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной.

С 22:00 19 июня по 06:00 20 июня холодной воды не будет по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома

пр. Социалистический, 105, 112;

ул. Молодежная, 28, 30, 34, 36;

ул. Деповская, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

ул. Союза Республик, 44, 46;

пр. Ленина, 73, 79, 83;

ул. Брестская, 11.

Социальные объекты

ул. Деповская, 13а, 17;

ул. Молодежная, 30, 32, 36.

Административные здания

пр. Социалистический, 93, 103, 116.

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