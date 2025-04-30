В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа

30 апреля 2025, 11:05, ИА Амител

Барнаул / Фото: Сибирская генерирующая компания (СГК)

В Барнауле с 19 мая начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды, все необходимые работы планируют завершить 11 августа, сообщает СГК.

"Самыми продолжительными и массовыми станут отключения горячей воды на время опрессовки. В этом году трубопроводы, идущие от обеих ТЭЦ, специалисты будут проверять помагистрально. Это позволит провести испытания качественнее, при этом сами отключения сделать локальнее", – подчеркнули в СГК.

В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа по контурам двух ТЭЦ.

Первый этап

С 19 мая по 2 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – коричневый и зеленый контуры.

В их контуре часть Ленинского района: микрорайон Озерный, некоторые дома на улице Гущина, Попова и проспекте Космонавтов. Также это затронет жителей Индустриального района: часть домов на улицах Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других. Коснется отключение и потребителей Центрального района на Змеиногорском тракте, Социалистическом проспекте, на улицах Партизанской, Челюскинцев, Пролетарской и ближайших.

Второй этап

С 16 июня по 30 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-23 (ТЭЦ-2) и М-32 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – красный и оранжевый контуры.

Это часть домов в Ленинском районе вблизи Китайского рынка и в районе гипермаркета "Алтай". Также в большей части микрорайона Поток – от границы улицы Малахова до улиц 4-й Западной и Смирнова. Кроме того, в этот период будет отключена горячая вода в Индустриальном районе: микрорайон Мастерские, Квартал 2000, Лазурный, Лазурный 2, дома на улице Малахова, Павловском тракте, улице Попова, Трактовой, в поселках Пригородном, Новосиликатном и в других ближайших районах.

Третий этап

С 7 июля по 21 июля включительно горячей воды не будет у потребителей М-21 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – серый и желтый контуры.

В этот период под отключение попадут жители района ВРЗ и Железнодорожного района в границе проспекта Строителей и Социалистического проспекта. Также Октябрьский район – вблизи парка "Изумрудный". Затронут отключения и центр города – Комсомольский проспект и проспект Ленина – до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 в этот период отключен будет и микрорайон Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.

Четвертый этап

С 28 июля по 11 августа включительно горячей воды не будет у потребителей М-22 (ТЭЦ-2) и М-31 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – синий и фиолетовый контуры.

Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды в эти даты не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.

График отключения горячей воды в контуре малых котельных