Опубликован график отключений горячей воды в Барнауле в 2025 году. Карта, сроки и адреса
В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа
30 апреля 2025, 11:05, ИА Амител
В Барнауле с 19 мая начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды, все необходимые работы планируют завершить 11 августа, сообщает СГК.
"Самыми продолжительными и массовыми станут отключения горячей воды на время опрессовки. В этом году трубопроводы, идущие от обеих ТЭЦ, специалисты будут проверять помагистрально. Это позволит провести испытания качественнее, при этом сами отключения сделать локальнее", – подчеркнули в СГК.
В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа по контурам двух ТЭЦ.
Первый этап
С 19 мая по 2 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-24 (ТЭЦ-2) и М-34 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – коричневый и зеленый контуры.
В их контуре часть Ленинского района: микрорайон Озерный, некоторые дома на улице Гущина, Попова и проспекте Космонавтов. Также это затронет жителей Индустриального района: часть домов на улицах Взлетной, Шумакова, Власихинской, Павловском тракте и других. Коснется отключение и потребителей Центрального района на Змеиногорском тракте, Социалистическом проспекте, на улицах Партизанской, Челюскинцев, Пролетарской и ближайших.
Второй этап
С 16 июня по 30 июня включительно горячей воды не будет у потребителей М-23 (ТЭЦ-2) и М-32 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – красный и оранжевый контуры.
Это часть домов в Ленинском районе вблизи Китайского рынка и в районе гипермаркета "Алтай". Также в большей части микрорайона Поток – от границы улицы Малахова до улиц 4-й Западной и Смирнова. Кроме того, в этот период будет отключена горячая вода в Индустриальном районе: микрорайон Мастерские, Квартал 2000, Лазурный, Лазурный 2, дома на улице Малахова, Павловском тракте, улице Попова, Трактовой, в поселках Пригородном, Новосиликатном и в других ближайших районах.
Третий этап
С 7 июля по 21 июля включительно горячей воды не будет у потребителей М-21 (ТЭЦ-2) и М-33 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – серый и желтый контуры.
В этот период под отключение попадут жители района ВРЗ и Железнодорожного района в границе проспекта Строителей и Социалистического проспекта. Также Октябрьский район – вблизи парка "Изумрудный". Затронут отключения и центр города – Комсомольский проспект и проспект Ленина – до границы с улицей Партизанской. Из числа потребителей ТЭЦ-3 в этот период отключен будет и микрорайон Докучаево, Дальние Черемушки, Дружный, кварталы 2033, 2036, 2037 и другие ближайшие.
Четвертый этап
С 28 июля по 11 августа включительно горячей воды не будет у потребителей М-22 (ТЭЦ-2) и М-31 (ТЭЦ-3). На интерактивной карте – синий и фиолетовый контуры.
Это часть потребителей на Потоке – в районе рынка, в части адресов улиц Октябрьского района: Чеглецова, Северо-Западная, Горно-Алтайская, пр. Калинина, микрорайон Жилплощадка и другие. Также – Железнодорожный район: на улице Матросова, Красноармейском проспекте, в районе вокзала. Кроме того, горячей воды в эти даты не будет в Ленинском, Железнодорожном и Индустриальном районах: в границах улиц Гущина, Советской Армии, Транзитной, Антона Петрова, Попова, Взлетной, Сиреневой, Балтийской, Власихинской.
11:20:35 30-04-2025
А карта где???
11:36:53 30-04-2025
Если не учитывать того, что отключение горячей воды это в принципе вселенское зло и нет ему оправданий, то график выглядит вполне щадящим.
12:06:15 30-04-2025
Гость (11:36:53 30-04-2025) Если не учитывать того, что отключение горячей воды это в пр... Нет это не вселенское зло. Этим "спортом" занимаются только в РФ. В странах северной Европы или Канаде этими вещами не страдают. Да что уж говорить, в Москве уже стали забывать что это такое. Вопрос денег, качества работ и используемых материалов.
12:32:48 30-04-2025
Гость (12:06:15 30-04-2025) Нет это не вселенское зло. Этим "спортом" занимаются только ... В странах северной Европы или Канаде нет центрального теплоснабжения.
12:06:34 30-04-2025
Гость (11:36:53 30-04-2025) Если не учитывать того, что отключение горячей воды это в пр...
График лишь предполагает план отключения и ремонтных работ, а суровая реальность будет располагать и определять фактически необходимое время на их выполнение.
13:11:19 30-04-2025
Гость (12:06:34 30-04-2025) График лишь предполагает план отключения и ремонтных раб... Как обычно. +20 дней к графику(((
13:54:24 30-04-2025
Гость (11:36:53 30-04-2025) Если не учитывать того, что отключение горячей воды это в пр... Последние лет 25 доступен для всех слоев населения водонагреватель. Самый простой и удобный - накопительный. Наши родители помнят эту штуку под названием " титан", топился дровами, а сейчас куда уж проще и цена доступная всем.
15:09:07 30-04-2025
хорошо что на Заводе можно помыться.
Благо, мне до работы и до Сада недалеко
16:33:03 30-04-2025
можно и потерпеть, не жарко еще, грязь не вонючая )))
21:14:21 30-04-2025
сначала отопление отключите
17:44:58 13-05-2025
Гость (12:06:15 30-04-2025) Нет это не вселенское зло. Этим "спортом" занимаются только ... В Москве тоже отключают. Я в прошлом году попала, когда была в гостях у дочки