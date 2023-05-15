Профессиональная оценка работы РЦК состоится каждый год

15 мая 2023, 12:05, ИА Амител

Эксперты РЦК / Фото: ackr22.ru

Алтайский Региональный центр компетенций (РЦК) прошёл сертификацию федеральными экспертами в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". В состав комиссии вошли представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), Министерства экономического развития РФ, а также РЦК Липецкой области и Хабаровского края.

Что это за сертификация?

Сертификация включает два этапа – дистанционный и очный:

На первом федеральные эксперты проверяют выполнение целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке, соответствие количества и состава сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной реализации проектов, а также сроки реализации мероприятий на предприятиях-участниках. На втором они уже лично посещают производственные площадки, на которых реализуются мероприятия нацпроекта при поддержке РЦК, оценивают произошедшие изменения и их влияние на эффективность производственного процесса. Кроме того, на данном этапе оценивается организация работ самого РЦК и процессов, связанных с обучением сотрудников предприятий – участников нацпроекта.

В ходе сертификации комиссия посетила КАУ "Алтайский центр кластерного развития", на базе которого создан РЦК, "Фабрику процессов", расположенную в центре "Мой бизнес", а также два предприятия – участника нацпроекта Алтайского края – ООО "Сибирь-Техника" и ООО "НПО "БЗКО".

На предприятии "Сибирь-Техника" в январе этого года специалисты РЦК завершили основной этап реализации проекта по оптимизации процесса производства гусеничных машин ТЛП-4м. Использование инструментов бережливого производства позволило снизить время протекания процесса более чем в два раза и уменьшить запасы незавершённого производства на 46%.

На "НПО "БЗКО" работа по оптимизации процесса производства коллекторов и пароохладителей началась в январе и в настоящее время продолжается. Здесь инструменты бережливого производства также позволят получить хорошие результаты.

Федеральные эксперты оценили обучение сотрудников предприятий – участников нацпроекта, "Фабрику процессов" и организацию работы РЦК на достаточном уровне.

"Самое главное в подобных сертификациях – это профессиональная оценка проделанных работ и получение ценной обратной связи. Мы всегда рады конструктивному взгляду "со стороны" и готовы совершенствоваться. Благодарю коллектив РЦК и предприятий за проделанную работу, а также членов федеральной комиссии за объективную оценку и ценные рекомендации", – отметил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Напомним, что процесс сертификации РЦК субъектов РФ начался в 2021 году и проводится ежегодно.

Как стать участником нацпроекта?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте "Производительность.рф", а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.