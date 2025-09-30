Центр крови Бийска проведет 1 и 2 октября акцию "Стань донором. Спаси жизнь!"
При себе необходимо иметь паспорт или студенческий билет
В Бийске 1 и 2 октября пройдет ежегодная акция "Стань донором. Спаси жизнь!". Мероприятие состоится в филиале Алтайского краевого центра крови по адресу: ул. Мартьянова, 44.
С 08:30 до 12:00 сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, весом более 50 килограммов и не имеющие противопоказаний к донорству.
Донорам предоставят компенсацию на питание в размере 5% от прожиточного минимума, а также справку на два дополнительных выходных дня.
14:54:17 30-09-2025
Кровопийцы действуют по старинке.
- "Искусственная кровь — общее название для целого ряда кровезаменителей, призванных выполнить и улучшить функции традиционной донорской крови.
Достоинства
отсутствие риска заражения вирусами,
совместимость с любой группой крови при переливании,
производство в лабораторных условиях,
oтносительная лёгкость хранения (в экстренных ситуациях сухую искусственную кровь разбавить специальным водным раствором, и в течение нескольких секунд она будет готова к применению),
ускоряет перенос кислорода к тканям (большее количество кислорода на одну молекулу его переносчика"
16:03:07 01-10-2025
крайне мало пригодных к сдаче крови доноров, люди, помогайте! еслли вы не больны и не курите, не алкоголик (а таких крайне мало) помогите спасти жизнь!