Центр крови Бийска проведет 1 и 2 октября акцию "Стань донором. Спаси жизнь!"

При себе необходимо иметь паспорт или студенческий билет

30 сентября 2025, 14:42, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске 1 и 2 октября пройдет ежегодная акция "Стань донором. Спаси жизнь!". Мероприятие состоится в филиале Алтайского краевого центра крови по адресу: ул. Мартьянова, 44.

С 08:30 до 12:00 сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, весом более 50 килограммов и не имеющие противопоказаний к донорству.

Донорам предоставят компенсацию на питание в размере 5% от прожиточного минимума, а также справку на два дополнительных выходных дня.