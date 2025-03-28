Центр по адаптивным видам спорта планируют создать на Алтае в 2025 году

Заниматься там будут люди с ограниченными возможностями, а также участники СВО

28 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Соревнования по инваспорту на Алтае / Фото: "Алтайский спорт"

Большой центр для занятий адаптивными видами спорта планируют создать в Алтайском крае в 2025 году. Заниматься там будут спортсмены с ограниченными возможностями, а также бывшие участники СВО и других военных операций, получившие ранения. Об этом в ходе "правительственного часа" в АКЗС сообщил министр спорта региона Иван Нифонтов.

Решение приняли в конце 2024 года на заседании правительства края. Ежегодно в регионе проводят свыше 800 мероприятий в сфере массового спорта. При этом более 100 из них – для инвалидов.

По словам Ивана Нифонтова, из краевого бюджета спортсмены, имеющие травмы, получают субсидии. Кроме того, участники СВО уже ездят на соревнования, в том числе всероссийского уровня. Министерство спорта полностью оплачивает покупку инвентаря для инваспортсменов, а также берет на себя расходы по их проживанию.

"Создание центра позволит наладить эту работу", – пояснил министр.

Любопытно, что открыть подобный центр адаптивных видов спорта в Алтайском крае хотели еще в 2012 году. Потом эти планы каждый раз откладывали.