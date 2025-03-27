"Новые горизонты". Министр Нифонтов рассказал, как собираются улучшать СК "Обь"

Иван Нифонтов в ходе "правительственного часа" пообещал улучшение состояния главного бассейна края

27 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Соревнования в СК "Обь"/Фото: СШОР "Обь"

В спортивном комплексе "Обь" в Барнауле провели небольшой ремонт, который позволил улучшить качество воды в чаше бассейна. Об этом 26 марта в ходе "правительственного часа" в АКЗС рассказал министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов. Сейчас новое руководство комплекса работает над стратегией развития СК на ближайшие два года. Однако напрямую деньги на эти цели из регионального бюджета выделить нельзя, а все работы необходимо согласовывать со вторым собственником объекта – компанией "Магистраль", которая принадлежит бизнесмену Евгению Ракшину.

Какие работы провели и проведут в СК "Обь"?

Спорткомплекс "Обь", несмотря на не лучшее состояние, входит в список объектов, где можно проводить соревнования всероссийского уровня. В настоящее время, после смерти Сергея Кашникова, "Обь" возглавляет Александр Власов. Новый руководитель пытается найти деньги на ремонт здания, чтобы оно "не портило архитектуру центра Барнаула". Причем часть фасада уже сделали несколько лет назад, но нужно завершить эту работу.

Впрочем, основная проблема – состояние внутренних помещений комплекса. По словам Нифонтова, недавно в "Оби" установили новые современные фильтры, которые проводят качественную очистку воды.

"Сам регулярно посещаю бассейн, сам плаваю и отмечаю улучшение воды", – сообщил министр депутатам.

В 2025-м также планируют отремонтировать и часть оборудования, чтобы вода в чаше циркулировала хорошо, была теплой. Кроме того, реконструкция позволит экономить на коммунальных платежах. Сделают и новую систему вентиляции.

В ближайшее время установят новые кабинки. Уже состоялся аукцион на поиск подрядчика, который выполнит все работы. На эти цели руководство "Оби" направит около 2,2 миллиона рублей.

Министр также рассказал депутатам, что идет работа по загрузке номерного фонда гостиницы при "Оби". По итогам прошлого года она была заполнена на 24%. В феврале же 2025-го загруженность составила уже 40%.

Идут переговоры с ректорами вузов Алтайского края о привлечении студентов к занятиям в бассейне. Плавание планируют включить в факультативные виды спорта. Руководство "Оби" намерено привлекать новых клиентов с помощью улучшения маркетинга. В частности, в социальной сети "ВКонтакте" снова заработала группа "Оби".

"Ведется разработка стратегии развития спорткомплекса. Ведется разработка проекта многофункционального комплекса под названием "Новые горизонты", – заключил Иван Нифонтов.

Что известно об "Оби"?

Спорткомплекс ввели в эксплуатацию в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в России применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири. Ежегодно его посещают до 500 тысяч человек. Кроме плавания, здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису.

В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби".