Центральное место. Проекты барнаульских домов, которые в шаге от строительства
Девелоперы формируют пул объектов, с которыми смогут выйти на рынок в "удобное" время
14 января 2025, 09:00, ИА Амител
По итогам 2024 года девелоперы Барнаула получили 23 разрешения на строительство ЖК. Часть из этих проектов уже строят, другие – только планируют, третьи отложены компаниями до лучших (экономически) времен. Однако готовить заделы на будущее застройщики не прекращают. Так, компании активно направляют документацию планируемых ЖК на стройэкспертизу. Ее положительное заключение – возможность получить в мэрии разрешение на строительство. Во второй половине декабря застройщикам одобрили около десяти проектов многоквартирных домов. Большинство из них – в центральной части города.
Комплекс со сквером
Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"
ЖК, состоящий из двух восьмиэтажных корпусов, запланировали на ул. Анатолия, 52. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 квартир. Объекты крупногабаритные: двух-, трех-, четырехкомнатные. В подземном паркинге запроектировано 34 машино-места, в подвале предусмотрены кладовые. Второй дом меньше. Он одноподъездный, в нем 28 трехкомнатных квартир. Подземный паркинг рассчитан на 17 машино-мест.
Во дворе – детские и игровые площадки, зоны отдыха. На территории со стороны ул. Максима Горького запроектирован благоустроенный сквер. Проект ЖК был представлен на градсовете в начале сентября 2024 года.
Вместо "завалюх"
Проект ЖК на ул. Крупской, 100 / Фото: "Строитель-сервис"
Проект десятиэтажного дома на ул. Крупской, 100 (напротив общежитий АлтГУ и АГМУ) получил положительное заключение экспертизы в конце декабря. При этом на градсовете эскизы презентовали в октябре. ЖК небольшой – в нем 76 квартир (одно-, двух-, трехкомнатные), рассчитанных на проживание 157 человек. Построят здание на месте снесенных ветхих частных домов.
Во дворе многоэтажки предусмотрели 24 машино-места, еще три – вдоль улицы. Также застройщик намерен реконструировать подземную парковку на 38 автомобилей, относящуюся к дому на ул. Циолковского, 124, добавив к ней еще 27 машино-мест.
Первые два этажа дома в проекте отделаны кирпичом, остальные – штукатуркой. На участке архитекторы предусмотрели площадки для игр детей, занятий спортом, отдыха взрослого населения.
ЖК в "отдаленном" центре
Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"
На ул. Гоголя, 242, готовятся к строительству 11-этажного дома на 130 квартир. Во дворе предусмотрена парковка на 79 машино-мест, а также площадки для игр и спорта.
Проект ЖК полтора года не могли согласовать на градсовете: три раза эскизы отклоняли. Согласовали документацию только после полной переработки проекта. Для этого архитекторам пришлось снизить этажность, уменьшить количество квартир и разработать новые цветовые решения для фасадов.
09:28:49 14-01-2025
Вот мне интересны фокусы с танцующими по фасаду балконами или выступающими непонятно для чего элементами. Есть догадки, придумали специально, чтобы зимой скапливался снег, образовывались сосульки и падали на головы проходящих мимо людей.
09:36:00 14-01-2025
сейчас здесь строить вообще невыгодно
а выгодно будет после присоединения новых территорий там - на юге
и землю купить будет недорого и строить можно круглый год и материалы дешевые и от государства будут послабления налоговые
здесь строительство свернут
10:24:10 14-01-2025
Гость (09:36:00 14-01-2025) сейчас здесь строить вообще невыгодноа выгодно будет пос... Скорее бы свернули! Перестанут уродовать город.
23:10:53 15-01-2025
Гость (09:36:00 14-01-2025) сейчас здесь строить вообще невыгодноа выгодно будет пос... То есть после захвата чужого? Уж говорите прямо.
09:48:42 14-01-2025
Гоголя,242- отдалённый центр???!!!!
09:52:29 14-01-2025
Дома без парковок. Кто ж покупатели этой "элитки"?
10:21:20 14-01-2025
Существует до сих пор реально дома "убийцы" в которых нельзя проживать - это нонсес однако руководство алтайского края в конце года отчиталось что все ок.Это просто вредительство.
11:29:20 14-01-2025
гость (10:21:20 14-01-2025) Существует до сих пор реально дома "убийцы" в которых нельзя... адреса?
10:46:25 14-01-2025
В городе катастрофически не хватает торговых центров, жилья в точечной застройке центра города и храмов РПЦ...
13:22:52 16-01-2025
Дюша (10:46:25 14-01-2025) В городе катастрофически не хватает торговых центров, жилья ... Да что вы! У нас так зелено, кругом скверы, парки, клумбы, большие детские площадки, широкие улицы, дома-башни над ними не нависают. Это ведь не у нас два парка и оба на кладбищах.
13:30:38 14-01-2025
На картинке-рендере у них всегда всё красиво,
а по факту ужас - стены внутри картонные, слышимость аховая. Парковки отсутствуют.
И вишенкой на торте - умудряются согласовать строительство посреди и впритык а автомойкам, шиномонтажкам, офисным центрам - от этого клиенты этих сервисов-ифисов бесконечно паркуются под окнами дома и мешают жильцам.
Это сейчас сказано на примере дома по адресу Пушкина, 32.
15:57:52 14-01-2025
Заявлено в тексте 23 разрешения. Сказано лишь о трёх. Где остальные 20? Секретные материалы? Ещё по ссылке перешёл, там ещё 2-3 картинки.
Постоянно бываю на Челюскинцев, вижу, как там по осени начали было расчищать площадку, но не доделали и бросили. Что с ней?
08:52:26 16-01-2025
Где можно увидеть фото конционеров на фото фасадов домов? Рисуйте всё как есть. Очень хотелось бы посмотреть зимний вариант фото, где грязный от машин снег, растолкан по всем углам. И другие фото со всеми прелестями многоквартирной жизни.
16:47:51 16-01-2025
Очень они забавные эти застройщики. Лепят человейники с маленькими неостекленными балкончиками и это в Сибири. ЖК. ИЗУМРУДНЫЙ (Сизова - Комсомольский) окнами на туберкулезный дисрансер позиционирует себя как ЖК у парка. ЖК " у палочки Коха"