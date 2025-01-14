Центральное место. Проекты барнаульских домов, которые в шаге от строительства

Девелоперы формируют пул объектов, с которыми смогут выйти на рынок в "удобное" время

14 января 2025, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"

По итогам 2024 года девелоперы Барнаула получили 23 разрешения на строительство ЖК. Часть из этих проектов уже строят, другие – только планируют, третьи отложены компаниями до лучших (экономически) времен. Однако готовить заделы на будущее застройщики не прекращают. Так, компании активно направляют документацию планируемых ЖК на стройэкспертизу. Ее положительное заключение – возможность получить в мэрии разрешение на строительство. Во второй половине декабря застройщикам одобрили около десяти проектов многоквартирных домов. Большинство из них – в центральной части города.

Комплекс со сквером

Проект ЖК на ул. Анатолия, 50, 52 / Фото: мастерская "Тектоника"

ЖК, состоящий из двух восьмиэтажных корпусов, запланировали на ул. Анатолия, 52. Первый дом – двухподъездный, рассчитанный на 48 квартир. Объекты крупногабаритные: двух-, трех-, четырехкомнатные. В подземном паркинге запроектировано 34 машино-места, в подвале предусмотрены кладовые. Второй дом меньше. Он одноподъездный, в нем 28 трехкомнатных квартир. Подземный паркинг рассчитан на 17 машино-мест.

Во дворе – детские и игровые площадки, зоны отдыха. На территории со стороны ул. Максима Горького запроектирован благоустроенный сквер. Проект ЖК был представлен на градсовете в начале сентября 2024 года.

Вместо "завалюх"

Проект ЖК на ул. Крупской, 100 / Фото: "Строитель-сервис"

Проект десятиэтажного дома на ул. Крупской, 100 (напротив общежитий АлтГУ и АГМУ) получил положительное заключение экспертизы в конце декабря. При этом на градсовете эскизы презентовали в октябре. ЖК небольшой – в нем 76 квартир (одно-, двух-, трехкомнатные), рассчитанных на проживание 157 человек. Построят здание на месте снесенных ветхих частных домов.

Во дворе многоэтажки предусмотрели 24 машино-места, еще три – вдоль улицы. Также застройщик намерен реконструировать подземную парковку на 38 автомобилей, относящуюся к дому на ул. Циолковского, 124, добавив к ней еще 27 машино-мест.

Первые два этажа дома в проекте отделаны кирпичом, остальные – штукатуркой. На участке архитекторы предусмотрели площадки для игр детей, занятий спортом, отдыха взрослого населения.

ЖК в "отдаленном" центре

Проект дома на ул. Гоголя, 242 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

На ул. Гоголя, 242, готовятся к строительству 11-этажного дома на 130 квартир. Во дворе предусмотрена парковка на 79 машино-мест, а также площадки для игр и спорта.

Проект ЖК полтора года не могли согласовать на градсовете: три раза эскизы отклоняли. Согласовали документацию только после полной переработки проекта. Для этого архитекторам пришлось снизить этажность, уменьшить количество квартир и разработать новые цветовые решения для фасадов.