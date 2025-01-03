Плюс два. Разрешения на строительство каких ЖК выдали в Барнауле в конце 2024 года?

Девелоперы, несмотря на непростые времена, готовятся возводить крупные проекты

03 января 2025, 07:05, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

2024 год был сложным для строительного рынка: росли (и продолжают расти) ипотечные ставки, программа господдержки перестала работать, а лимиты по семейной ипотеке быстро заканчивались. Все это привело к тому, что продажи новостроек резко упали. Тем не менее девелоперы продолжают делать заделы на будущее. Так, в ушедшем году мэрия выдала 23 разрешения на строительство. Два из них – в декабре.

В административном квартале

Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: "АрхиЛайн"

Так, на ул. Пушкина, 23, возведут десятиэтажный ЖК на 99 квартир. Впервые его представили на градсовете в 2023 году, дважды – в 2024-м. Под зданием запроектирован паркинг, первые этажи решено отдать под коммерцию. Фасады отделают коричневым кирпичом и штукатуркой слоновой кости.

Основная проблема проекта была в его месторасположении – на крошечном участке в окружении административных зданий.

На заседании градсовета инвестор Аркадий Вахлов заявил, что этот ЖК – его мечта, которую он намерен реализовать и "уйти на пенсию". В результате комиссия пошла навстречу бизнесмену.

Разрешение на строительство ЖК действует до конца ноября 2027 года.

На берегу Ковша

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"

Огромный ЖК возведут на ул. Промышленной, 10. Это очередной проект в районе Ковша от "Жилищной инициативы". В доме предусмотрена 561 квартира, помещения общественного назначения, двухуровневый подземный паркинг, дворовые площадки. Часть из них расположена во дворе, другая – на крыше паркинга. Также в доме появится частный детский сад на 80 мест.

Фасады здания решены в спокойных, нейтральных цветах. На февральском градсовете архитекторы посчитали, что ЖК как стена загораживает вид на Ковш. В обновленном варианте авторы увеличили расстояние между существующими зданиями.

Одной из главных особенностей проекта станет набережная, растянувшаяся от ул. Короленко до ул. Ползунова. Также застройщик намерен реконструировать частично сохранившуюся лестницу, ведущую к Ковшу (она будет служить входом на набережную) и восстановить первую городскую электростанцию. Уже весной 2025 года будет готов ее проект.

Возвести масштабный ЖК должны до 1 декабря 2029 года.