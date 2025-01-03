Плюс два. Разрешения на строительство каких ЖК выдали в Барнауле в конце 2024 года?
Девелоперы, несмотря на непростые времена, готовятся возводить крупные проекты
03 января 2025, 07:05, ИА Амител
2024 год был сложным для строительного рынка: росли (и продолжают расти) ипотечные ставки, программа господдержки перестала работать, а лимиты по семейной ипотеке быстро заканчивались. Все это привело к тому, что продажи новостроек резко упали. Тем не менее девелоперы продолжают делать заделы на будущее. Так, в ушедшем году мэрия выдала 23 разрешения на строительство. Два из них – в декабре.
В административном квартале
Проект ЖК на ул. Пушкина, 23 / Фото: "АрхиЛайн"
Так, на ул. Пушкина, 23, возведут десятиэтажный ЖК на 99 квартир. Впервые его представили на градсовете в 2023 году, дважды – в 2024-м. Под зданием запроектирован паркинг, первые этажи решено отдать под коммерцию. Фасады отделают коричневым кирпичом и штукатуркой слоновой кости.
Основная проблема проекта была в его месторасположении – на крошечном участке в окружении административных зданий.
На заседании градсовета инвестор Аркадий Вахлов заявил, что этот ЖК – его мечта, которую он намерен реализовать и "уйти на пенсию". В результате комиссия пошла навстречу бизнесмену.
Разрешение на строительство ЖК действует до конца ноября 2027 года.
На берегу Ковша
Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото: "Мастерская Золотова"
Огромный ЖК возведут на ул. Промышленной, 10. Это очередной проект в районе Ковша от "Жилищной инициативы". В доме предусмотрена 561 квартира, помещения общественного назначения, двухуровневый подземный паркинг, дворовые площадки. Часть из них расположена во дворе, другая – на крыше паркинга. Также в доме появится частный детский сад на 80 мест.
Фасады здания решены в спокойных, нейтральных цветах. На февральском градсовете архитекторы посчитали, что ЖК как стена загораживает вид на Ковш. В обновленном варианте авторы увеличили расстояние между существующими зданиями.
Одной из главных особенностей проекта станет набережная, растянувшаяся от ул. Короленко до ул. Ползунова. Также застройщик намерен реконструировать частично сохранившуюся лестницу, ведущую к Ковшу (она будет служить входом на набережную) и восстановить первую городскую электростанцию. Уже весной 2025 года будет готов ее проект.
Возвести масштабный ЖК должны до 1 декабря 2029 года.
07:40:37 03-01-2025
Где они найдут столько покупателей?
08:25:27 03-01-2025
20 этажей. куда к чёрту такие высОты?
10:09:41 03-01-2025
Светлана (08:25:27 03-01-2025) 20 этажей. куда к чёрту такие высОты?...
От своих привычек к приземистым землянкам никак оторваться не можете, селяне?
12:20:08 03-01-2025
Гость (10:09:41 03-01-2025) От своих привычек к приземистым землянкам никак оторвать...
Давайте, селюки, поднажмите минусами, посмотрю, сколько тут вас!
14:03:36 03-01-2025
Гость (12:20:08 03-01-2025) Давайте, селюки, поднажмите минусами, посмотрю, сколько ... Гость, я горожанин, но ставлю тебе жирный минус. Почему? С двадцатого этажа ты будешь долго лететь и не раз вспомнишь свою маму.
16:08:22 03-01-2025
Гость (12:20:08 03-01-2025) Давайте, селюки, поднажмите минусами, посмотрю, сколько ... Мы все из деревни, в разной степени.
10:27:52 14-01-2025
Гость (12:20:08 03-01-2025) Давайте, селюки, поднажмите минусами, посмотрю, сколько ... Так за высотки плюсуют только селюки, ваш контингент. Горожане против многоэтажек.
10:20:56 14-01-2025
Гость (10:09:41 03-01-2025) От своих привычек к приземистым землянкам никак оторвать... высотные дома некомфортные, в нормальных странах такое жилье вообще запрещено
12:31:35 03-01-2025
Больше строительства - крепче экономика. Когда стройка замрет вы куда кинетесь? Только уезжать. И вообще, когда город меняется, растет - это признак развития. Посмотрите на Москву - как она изменилась. И посмотрите на допустим Бийск или Рубцовск - как были колхозными селами, так и остались. От вида последних хочется закрыть глаза. От вида Москвы радуются все. Вот вам и вся наглядная агитация.
14:02:30 03-01-2025
Гость (12:31:35 03-01-2025) Больше строительства - крепче экономика. Когда стройка замре...
Селюкам в избушке на две комнатки с деревянным сортиром и банькой за заборчиком комфортнее.
14:27:57 03-01-2025
Гость (12:31:35 03-01-2025) Больше строительства - крепче экономика. Когда стройка замре... А еще в Москве очень много зеленых зон, метро есть, общественный транспорт без кондуктора...
14:55:24 03-01-2025
Гость (12:31:35 03-01-2025) Больше строительства - крепче экономика. Когда стройка замре... Китайский Evergrande вам в помощь!)
16:07:38 03-01-2025
Гость (12:31:35 03-01-2025) Больше строительства - крепче экономика. Когда стройка замре... Среди моих клиентов из стройиндустрии нет никого
19:06:40 03-01-2025
Гость (16:07:38 03-01-2025) Среди моих клиентов из стройиндустрии нет никого... Ну да, услугами эскортниц строители редко пользуются.
09:10:08 14-01-2025
Гость (19:06:40 03-01-2025) Ну да, услугами эскортниц строители редко пользуются.... "Друг друга жарят они, не во имя добра и любви" (с) Юрий Морозов
17:28:49 03-01-2025
Гость (12:31:35 03-01-2025) Больше строительства - крепче экономика. Когда стройка замре... Сравнивать несравнимое весьма глупо. У Москвы бюджет сравним с бюджетом Нью-Йорка, а это порядка на три (проще говоря, в тысячу раз) больше "столицы мира".
10:36:25 14-01-2025
Гость (12:31:35 03-01-2025) Больше строительства - крепче экономика. Когда стройка замре... В чем рост города? В том, что приезжают мигранты и сельские жители, работают на стройке? А местные власти отчитываются перед Путиным, какая развитая промышленность в крае? Потому что зачем развивать реальное производство, когда отчитываются за никому не нужные стройки и в шоколаде?