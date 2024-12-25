Центробанк готовит новую платформу для контроля переводов россиян
Ужесточение контроля направлено в первую очередь против дропов — людей, которые предоставляют бизнесу свои личные дебетовые карты для обналичивания средств
25 декабря 2024, 10:45, ИА Амител
В России появится новый механизм для улучшения контроля над денежными переводами граждан. Как сообщает "360", об этом в интервью РБК рассказал представитель ЦБ Богдан Шабля.
Сейчас регулятор вместе с несколькими крупными банками, финансистами и Росфинмониторингом разрабатывает систему, которая позволит оперативно переправлять в банки данные о подозрительных финансовых операциях россиян. Клиентов, активность которых вызывает подозрения, будут блокировать.
Ужесточение контроля направлено в первую очередь против дропов – людей, которые предоставляют бизнесу свои личные дебетовые карты для обналичивания средств. Нередко их услугами пользуются люди, ведущие незаконную деятельность, в том числе и торговлю наркотиками.
Процедуры онлайн-контроля за транзакциями россиян в отдельных банках уже налажены. При этом пока регулятор может передавать информацию о дропах только в те кредитные организации, клиентами которых они являются. Злоумышленники, как правило, открывают счета во многих банках, а потому ЦБ требуется новая система контроля.
11:01:30 25-12-2024
Деньги на карте - это не ваши деньги. Это деньги банка.
11:07:35 25-12-2024
Кхм... (11:01:30 25-12-2024) Деньги на карте - это не ваши деньги. Это деньги банка.... К сожалению, это так
11:35:47 25-12-2024
Кхм... (11:01:30 25-12-2024) Деньги на карте - это не ваши деньги. Это деньги банка.... Хуже того, что "ваших" вообще нет. Есть казначейские билеты или как их там, суть - долговые расписки. Есть золото, но и оно зарегулированно так, что при необходимости государство скупит его за хлебные карточки.
11:23:30 25-12-2024
центробанк может быть лучше свое жало пилить не будет в карманы к людям.
тем более что если у людей есть деньги, то в этом заслуги Эли - ноль. скорее недосмотр.