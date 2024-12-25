Центробанк готовит новую платформу для контроля переводов россиян

Ужесточение контроля направлено в первую очередь против дропов — людей, которые предоставляют бизнесу свои личные дебетовые карты для обналичивания средств

25 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Кредитные карты / Фото: unsplash.com / Avery Evans

В России появится новый механизм для улучшения контроля над денежными переводами граждан. Как сообщает "360", об этом в интервью РБК рассказал представитель ЦБ Богдан Шабля.

Сейчас регулятор вместе с несколькими крупными банками, финансистами и Росфинмониторингом разрабатывает систему, которая позволит оперативно переправлять в банки данные о подозрительных финансовых операциях россиян. Клиентов, активность которых вызывает подозрения, будут блокировать.

Ужесточение контроля направлено в первую очередь против дропов – людей, которые предоставляют бизнесу свои личные дебетовые карты для обналичивания средств. Нередко их услугами пользуются люди, ведущие незаконную деятельность, в том числе и торговлю наркотиками.

Процедуры онлайн-контроля за транзакциями россиян в отдельных банках уже налажены. При этом пока регулятор может передавать информацию о дропах только в те кредитные организации, клиентами которых они являются. Злоумышленники, как правило, открывают счета во многих банках, а потому ЦБ требуется новая система контроля.