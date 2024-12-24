Также нельзя увеличивать объемы льготного кредитования

24 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

Снижать ключевую ставку в текущей экономической ситуации опасно, потому что это приведет к дополнительному разгону инфляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Центробанка в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова.

В ЦБ подчеркнули, что дешевые кредиты, даже если их направят в инвестиции, лишь дадут производителям новые деньги.

"В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и вместе с ними цены на конечную продукцию", – отметил регулятор.

Объемы льготного кредитования также нельзя увеличивать, поскольку "в ситуации перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов наращивание объемов льготного кредитования может потребовать еще более значительного повышения ключевой ставки" для возвращения инфляции к цели.

"Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач", – заключили в ЦБ.

Напомним, 20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, при этом ожидалось повышение до 23%.