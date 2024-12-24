Центробанк рассказал, почему опасно снижать ключевую ставку
Также нельзя увеличивать объемы льготного кредитования
24 декабря 2024, 15:30, ИА Амител
Снижать ключевую ставку в текущей экономической ситуации опасно, потому что это приведет к дополнительному разгону инфляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Центробанка в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова.
В ЦБ подчеркнули, что дешевые кредиты, даже если их направят в инвестиции, лишь дадут производителям новые деньги.
"В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, и вместе с ними цены на конечную продукцию", – отметил регулятор.
Объемы льготного кредитования также нельзя увеличивать, поскольку "в ситуации перегрева экономики и ограниченности физических ресурсов наращивание объемов льготного кредитования может потребовать еще более значительного повышения ключевой ставки" для возвращения инфляции к цели.
"Льготное кредитование должно быть строго ограничено и применяться только для самых приоритетных задач", – заключили в ЦБ.
Напомним, 20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, при этом ожидалось повышение до 23%.
15:38:11 24-12-2024
всё за ради вас!
15:41:37 24-12-2024
Потрясающее своей наглостью враньё...Единственное, с чем можно согласиться, что то, что у нас принято называть инфляцией, порождается кредитной политикой. По средствам надо жить, а не бежать за кредитами при первой трудности.
15:57:25 24-12-2024
не-не-нельзя снижать только ВВЕРХ!!! когда же вы все там нажретесь то
16:01:01 24-12-2024
Вообще все зло в мире от денег. Вот нас и пытаются от них оградить
16:57:58 24-12-2024
Если рубль держится на плаву только за счёт несусветно высокой ключевой ставки, то это значит, что уровень экономики в стране ниже плинтуса!
18:10:25 24-12-2024
При таких вводных, может, пора к плановой экономике вернуться?
18:51:08 24-12-2024
ЦБ все правильно говорит. Если резко снизить ставку, то упадут проценты по вкладам, их владельцы решат, что в условиях роста цен выгоднее вложить эти деньги в товары. Начнут снимать с банковских счетов деньги и тратить, это немедленно вызовет еще больший рост цен на товары, соответственно темп инфляции ускорится.
Кредитование действительно надо тормозить, т.к. если человек не может сразу купить товар, он покупает его в кредит (банк выпускает в оборот порцию денег в виде стоимости этого товара), усиливая спрос и увеличивая цену на товар. В результате темп инфляции растет.
11:12:44 25-12-2024
Гость (18:51:08 24-12-2024) ЦБ все правильно говорит. Если резко снизить ставку, то упад... Говорить он может всё что угодно, но экономика - не только банки и эергоресурсы, надо бы производить что-нибудь для внутреннего потребления
19:39:15 24-12-2024
Дефицит нового оборудования, транспортных мощностей, новых технологий, которые способны сэкономить рабочую силу через увеличение производительности труда, - следствие высокой ставки Набиулиной, безумно высоких и потому коротких кредитов ЦБ РФ. Это вредительство, которое отбросило производство и заблокировало благосостояние людей уже лет на 15-ть.
20:06:34 24-12-2024
В результате вырастет не производство, а издержки, и вместе с ними цены на конечную продукцию", – отметил регулятор. - А в случае кредита под высокий процент, разве не будет этот процент заложен в стоимость итоговой продукции, что повысит её стоимость?
22:54:36 24-12-2024
Деньги не работают, а лежат на депозитах, потому что бизнез не глупый. Сомнительные плюсы от этого.
06:58:49 25-12-2024
фнс и цб слюной захлебываются, от триллионов, лежащих на депозитах граждан.
и хочется и колется.
вот поэтому такая аномально высокая ставка по вкладам.
скрутят ключевую ставку поползет вниз ставка по депозитам.
люди начнут депозиты забирать, а они как бы физически на полке в банке не лежат, они по экономике размазаны.
11:18:36 25-12-2024
Гость (06:58:49 25-12-2024) фнс и цб слюной захлебываются, от триллионов, лежащих на деп... теоретически, сохраняя высокую ставку можно госпроектами отдельные отрасли стимулирвать. производства строить на целевые инвестиции. практически - нужен кто-то у кого не лапки
12:38:31 25-12-2024
Гость (11:18:36 25-12-2024) теоретически, сохраняя высокую ставку можно госпроектами отд... Это уже не рыночные методы. В эпоху СССР тоже фондирование предприятий было, это плановая экономика в чистом виде.
14:42:30 25-12-2024
Гость (12:38:31 25-12-2024) Это уже не рыночные методы. В эпоху СССР тоже фондирование п... про то и речь. возможности регулирования с помощью ключевой ставки ограничены. возможно, пора государству более радикально производством заняться
15:45:20 25-12-2024
Гость (14:42:30 25-12-2024) про то и речь. возможности регулирования с помощью ключевой ... Получится то же самое, что при СССР - дефицит и неэффективная энергозатратная экономика. Если кто не знает, при Союзе эффективность работы шофера определялась тем, сколько он бензина изъездил. Поэтому бензин частенько сливали в ближайшую канаву, или частникам задешево продавали, а трактористы тракторы вообще не глушили весь день, даже на обеде.
20:32:58 25-12-2024
Гость (15:45:20 25-12-2024) Получится то же самое, что при СССР - дефицит и неэффективна... у некоторых получается КНР, а у других КНДР. казалось бы, там и там есть вмешательство гос-ва, а результаты разные. так что не надо нежелание ответственность брать выдавать за приверженность свободному рынку. в критических ситуациях гос-во вмешивается и в сша