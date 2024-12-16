Центробанк хочет ограничить резкий рост платежей по ипотеке
Мера не затронет уже выданные кредиты
16 декабря 2024, 20:25, ИА Амител
Банк России намерен ограничить рост ежемесячных платежей по ипотечным кредитам. Об этом сообщает РИА Новости.
В новом проекте регулятор предложил повысить резервы для банков, если ежемесячный платеж по ипотеке возрастает более чем на 20% в год.
В пояснительной записке ЦБ указывается, что схемы, при которых в первые годы платежи минимальны, а затем значительно увеличиваются, повышают риски дефолта заемщиков.
"Резкий рост месячного платежа в будущем повышает риски дефолта заемщиков после окончания льготного периода", – сказано в записке.
Кроме того, на практике такие кредиты часто сопровождаются завышенной ценой квартиры, что усложняет рефинансирование.
Для банков, выдающих такие кредиты, с 1 января 2025 года будут установлены новые требования по резервам, что фактически ограничит возможность выдачи таких ипотек.
Мера не затронет уже выданные кредиты и не повлияет на капитальные резервы банков.
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