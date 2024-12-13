Ставки по ипотеке до 100% начали поднимать банки

Это распространяется на комбинированные кредиты, где одну часть средств выдают по льготным процентам, а вторую — по рыночным

13 декабря 2024, 17:25, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

При выдаче ипотеки российские банки начали искусственно поднимать ставки.

В некоторых случаях дополнительная часть кредита к льготной программе достигает крайне большого процента. Известны прецеденты, когда ставка составляла 100%. Это происходит, если люди берут комбинированные ссуды. Такая необходимость возникает из-за того, что сейчас стоимость жилья превышает максимально допустимый порог по льготной ипотеке. Об этом сообщают "Известия".

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, из-за высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Теперь они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов. Финансовые организации добавляют дополнительные комиссии и повышают первоначальный взнос, что не предусмотрено условиями программы.

"А самое интересное – выдавать дополнительную часть кредита к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам. Например, под 100%", – подчеркнул замминистра.

Некоторые банки применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбинированных программ с господдержкой. Комбинированная ипотека предполагает выдачу части ссуды по льготной ставке, а оставшейся суммы – по рыночной. Заемщики пользуются этим, когда стоимость жилья превышает максимальную сумму, предусмотренную льготной программой.

"На декабрь этого года средняя стоимость квартиры в Москве составляет порядка 20,3 млн рублей, а по России – около 6,2 млн. При этом максимальная сумма кредита, например, по семейной ипотеке – только 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а для других регионов – 6 млн. Поэтому многие заемщики вынуждены брать такой комбинированный жилищный кредит", – объяснила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

При этом в большинстве случаев порядок погашения ипотеки, установленный банками, не дает заемщику самостоятельно выбрать удобную часть ссуды для первой выплаты.