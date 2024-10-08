Центробанк может увеличить ключевую ставку до 20% в октябре
Цель регулятора – вернуться к инфляции 4%
08 октября 2024, 19:10, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
По мнению Анатолия Аксакова, председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку, по итогам октябрьского заседания Центрального банка России ключевая ставка может увеличиться до 20% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его слова.
"Денежно-кредитная политика будет жесткой. Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не достигнет своей цели", – подчеркнул спикер.
Цель регулятора – вернуть инфляцию к уровню 4%. По последнему прогнозу Минэкономразвития, рост потребительских цен замедлится до целевого значения в 2026 году. В текущем году ожидается инфляция на уровне 7,3% годовых.
19:27:33 08-10-2024
ЦБ ошибается... Впрочем как всегда...
20:08:43 08-10-2024
Если кроме как увеличением ключевой ставки сдерживать инфляцию не получается, значит экономика в стране вопиюще нездоровая... Это и есть "верный путь в светлое будущее"?
21:49:01 08-10-2024
21%
21:50:42 08-10-2024
надо заработную плату ключевых работников цб прировнять к мроту умноженному на 100 и деленному на ключевую ставку мож тогда хоть задумаются или мрот повысить или ставку снижать
08:40:55 09-10-2024
Гость (21:50:42 08-10-2024) надо заработную плату ключевых работников цб прировнять к м... Сам-то посчитал сколько это выходит? грамотей
10:13:39 09-10-2024
что тебе не нравится мрот в АК 19242 вот и получается 19242*100= 1 924 200р делим на ключевую ставку 21% и получаем на выходе 91 628р 57 коп или ты думаешь они меньше получают. А так пусть крутятся или мрот повышают или ставку снижают
20:21:41 09-10-2024
5 экономика мира!