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Центробанк может увеличить ключевую ставку до 20% в октябре

Цель регулятора – вернуться к инфляции 4%

08 октября 2024, 19:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

По мнению Анатолия Аксакова, председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку, по итогам октябрьского заседания Центрального банка России ключевая ставка может увеличиться до 20% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его слова.

"Денежно-кредитная политика будет жесткой. Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не достигнет своей цели", – подчеркнул спикер.

Цель регулятора – вернуть инфляцию к уровню 4%. По последнему прогнозу Минэкономразвития, рост потребительских цен замедлится до целевого значения в 2026 году. В текущем году ожидается инфляция на уровне 7,3% годовых.

ставка Центробанк

Комментарии 7

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Бдыщ...

19:27:33 08-10-2024

ЦБ ошибается... Впрочем как всегда...

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Гость

20:08:43 08-10-2024

Если кроме как увеличением ключевой ставки сдерживать инфляцию не получается, значит экономика в стране вопиюще нездоровая... Это и есть "верный путь в светлое будущее"?

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процентик

21:49:01 08-10-2024

21%

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Гость

21:50:42 08-10-2024

надо заработную плату ключевых работников цб прировнять к мроту умноженному на 100 и деленному на ключевую ставку мож тогда хоть задумаются или мрот повысить или ставку снижать

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Гость

08:40:55 09-10-2024

Гость (21:50:42 08-10-2024) надо заработную плату ключевых работников цб прировнять к м... Сам-то посчитал сколько это выходит? грамотей

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Гость

10:13:39 09-10-2024

что тебе не нравится мрот в АК 19242 вот и получается 19242*100= 1 924 200р делим на ключевую ставку 21% и получаем на выходе 91 628р 57 коп или ты думаешь они меньше получают. А так пусть крутятся или мрот повышают или ставку снижают

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Гость

20:21:41 09-10-2024

5 экономика мира!

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