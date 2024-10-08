Центробанк может увеличить ключевую ставку до 20% в октябре

Цель регулятора – вернуться к инфляции 4%

08 октября 2024, 19:10, ИА Амител

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По мнению Анатолия Аксакова, председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку, по итогам октябрьского заседания Центрального банка России ключевая ставка может увеличиться до 20% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его слова.

"Денежно-кредитная политика будет жесткой. Центральный банк будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока не достигнет своей цели", – подчеркнул спикер.

Цель регулятора – вернуть инфляцию к уровню 4%. По последнему прогнозу Минэкономразвития, рост потребительских цен замедлится до целевого значения в 2026 году. В текущем году ожидается инфляция на уровне 7,3% годовых.