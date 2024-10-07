До 21 %. Банки повысили ставки по вкладам

Причем некоторые не только на рублевые, но и на накопительные продукты в юанях

07 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Накопления. Вклады / Фото: freepik.com

Некоторые российские банки уже по традиции последних нескольких месяцев повысили ставки по накопительным продуктам. Эксперты объясняют это постепенным ростом ключевой ставки.

Так, в ВТБ с 4 октября для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств максимальная ставка по ВТБ-вкладу составит 19,6% на три месяца и 21% – на полгода. Для текущих клиентов массовой розницы максимальная доходность по вкладу сроком от трех до шести месяцев составляет 20% годовых, для сегмента "Привилегия" – 20,5%, для Private Banking ("Прайвит Банкинг") – 21%. Конечная ставка зависит от пакета услуг, сроков размещения и суммы первоначального взноса. По накопительному счету максимальная ставка с учетом надбавок составляет 18% годовых для текущих клиентов. Также ВТБ улучшает условия по вкладам в китайской валюте – максимальная доходность вырастет до 8% годовых.

В Сбере максимальная ставка выросла до 20%. Такой она будет на вкладе по линейке "Лучший процент" на семь-девять месяцев. По линейке "Сбервклад" на тот же срок можно получить ставку до 20%, на три-шесть месяцев – 18,5%, а при размещении средств от десяти месяцев до одного года – 18%. Наиболее выгодный процент имеют зарплатные клиенты и пенсионеры, а также остальные клиенты при тратах по карте 30 тысяч рублей в месяц и наличии подписки "СберПрайм". О новых ставках в банке объявили 30 сентября.

О повышении также сообщили в Газпромбанке. Изменения коснулись ставок по вкладам на три, четыре, шесть и семь месяцев. Доходность выросла на 19,8-20,5%. А ставка по накопительному счету повышена до 17% годовых на сумму минимального остатка на счете.

"В этом году ставки по депозитам растут беспрецедентно быстро, а вкладчики фиксируют рекордную доходность. Клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений и максимизируют прибыль. На рынке время вкладчика с максимально рекордными ставками и полным арсеналом инструментов для достижения финансовых целей или диверсификации сбережений", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Так и по словам директора департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова, банк фиксирует очень большой интерес населения к сберегательным инструментам.

Рост ставок обусловлен увеличением размера ключевой ставки. Сейчас она составляет 19%, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключает и дальнейшего увеличения.