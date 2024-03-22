Центробанк отозвал лицензию у банка "Стрела"

Кредитная организация специализировалась на переводе денег между QIWI Банком и иными участниками рынка, большинство операций были высокорисковыми

22 марта 2024, 15:30, ИА Амител

Здание Банка России в Москве / Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Центробанк РФ отозвал лицензию у банка "Стрела". По величине активов он занимал 321-е место в российской банковской системе.

Согласно сообщению регулятора, кредитная организация специализировалась на переводе денег между QIWI Банком и иными участниками рынка.

"Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми", – пояснили в ЦБ.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка из-за множественных нарушений со стороны организации. А через несколько дней лицензии также лишили банка "Гефест".