Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка
Поводом для этого стали множественные нарушения со стороны кредитной организации
21 февраля 2024, 14:06, ИА Амител
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка, сообщает пресс-служба регулятора.
Решение обосновали тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Центробанка, в связи с чем за последний год к ней пять раз применялись меры. Кроме того, через QIWI Банк проходили платежи для финансирования терроризма и отмывания денег.
По данным ЦБ, деятельность QIWI Банка характеризовалась поиском способов обхода вводимых регулятором ограничений и проведением расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. Помимо прочего, в QIWI Банке можно было открыть кошелек без ведома владельца, что создавало значительные риски для граждан.
Суммы вкладов будут полностью возвращены вкладчикам с учетом процентов, но не больше 1,4 млн рублей на человека. В Агентстве по страхованию вкладов отметили, что выплаты начнутся не позднее 6 марта. Страховая ответственность предварительно оценивается в 4,6 млрд рублей.
Отзыв лицензии у QIWI Банка стал первым в России с 2022 года. По величине активов он занимал 89-е место в российской банковской системе.
14:47:11 21-02-2024
Может закроем Сбербанк раз бандиты и наркоманы им пользуются?