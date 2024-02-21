Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка

Поводом для этого стали множественные нарушения со стороны кредитной организации

21 февраля 2024, 14:06, ИА Амител

QIWI / Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка, сообщает пресс-служба регулятора.

Решение обосновали тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Центробанка, в связи с чем за последний год к ней пять раз применялись меры. Кроме того, через QIWI Банк проходили платежи для финансирования терроризма и отмывания денег.

По данным ЦБ, деятельность QIWI Банка характеризовалась поиском способов обхода вводимых регулятором ограничений и проведением расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. Помимо прочего, в QIWI Банке можно было открыть кошелек без ведома владельца, что создавало значительные риски для граждан.

Суммы вкладов будут полностью возвращены вкладчикам с учетом процентов, но не больше 1,4 млн рублей на человека. В Агентстве по страхованию вкладов отметили, что выплаты начнутся не позднее 6 марта. Страховая ответственность предварительно оценивается в 4,6 млрд рублей.

Отзыв лицензии у QIWI Банка стал первым в России с 2022 года. По величине активов он занимал 89-е место в российской банковской системе.