Центробанк поднял ключевую ставку до 12%
Решение принято, чтобы ограничить риски ценовой стабильности
15 августа 2023, 15:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Банк России по итогам внеочередного заседания принял решение о поднятии ключевой ставки с 8,5 до 12%. Об этом сообщили на сайте регулятора.
В ЦБ отметили, что решение о поднятии ключевой ставки приняли для ограничения рисков ценовой стабильности.
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, пройдет 15 сентября.
Ранее в Центробанке заявляли о том, что не видят рисков для финансовой стабильности из-за падения курса рубля, при этом регулятор не исключал возможного увеличения ключевой ставки.
15:27:38 15-08-2023
Ну всё теперь заживём! Доллары по 100 кредиты под 30-40 процентов. УРА товарищи!
16:51:30 15-08-2023
Гость (15:27:38 15-08-2023) Ну всё теперь заживём! Доллары по 100 кредиты под 30-40 проц... Глупо вопишь.
19:10:15 15-08-2023
Гость (15:27:38 15-08-2023) Ну всё теперь заживём! Доллары по 100 кредиты под 30-40 проц... Клоун.
15:49:40 15-08-2023
Остается лишь надеяться, что на уже взятые кредиты не поднимут процент...
16:08:42 15-08-2023
на уже взятые кредиты не поднимут процент... - почитайте мелким шрифтом в договоре везде написано про это
16:16:16 15-08-2023
Цены растут,но риски ценовой стабильности ограничиваются )
16:22:24 15-08-2023
С чего бы баня то упала
16:35:27 15-08-2023
ЦБ запустил ситуацию и сейчас это видно все отчетливее. Уже с марта-апреля было очевидно, что ставку нужно было плавно но решительно повышать. Сальдо торгового счета катастрофически снижалось, отток капитала нарастал, инфляционные ожидания граждан стабильно в районе 15-18%, кредитование росло, денежная масса росла темпами значительно опережаю товарную массу, расходы бюджета также шли опережающими темпами, бюджетный дефицит уже к весне опережал плановый показатель почти в два раза (в итоге к августу план по дефициту в 2.8 трлн руб почти выполнен). Все просто кричало о том, что 7.5% никуда не годится, повышайте, повышайте лесенкой по 0,25-0.5-0.75 каждое заседание. Но нет, тянули до последнего (все про свой таргет в 4% заладили как мантру повторяли), до июля, подняли сразу на 1% - с 7.5 до 8.5% и вошли в август с такой неадекватно низкой ставкой. На что рассчитывали, на чудо? Была бы к августу не 8.5, а хотя бы 10%, панику можно было купировать на ее подступах, доллар не вырос бы до 101, а остался бы вероятно не выше 90 (80-90 приемлемый коридор). А сейчас подняли до 12% и где результат. Его пока нет, доллар упал до 95, сейчас снова 98. Не впечатляет рынок ставка 12%, придется ЦБ снова внепланово собираться. В итоге, ЦБ в этой всей ситуации показал себя не с самой лучшей стороны, так политкорректно это назовем
16:43:34 15-08-2023
Экономист (16:35:27 15-08-2023) ЦБ запустил ситуацию и сейчас это видно все отчетливее. Уже ... А что в итоге мешает сказать, что годовая инфляция 4 % ?
17:12:01 15-08-2023
Гость (15:27:38 15-08-2023) Ну всё теперь заживём! Доллары по 100 кредиты под 30-40 проц... Истеричка.
12:43:29 16-08-2023
Гость (17:12:01 15-08-2023) Гость (15:27:38 15-08-2023) Ну всё теперь заживём! Дол... Еще и истеричка, зашедшая несколько раз в тему, чтобы поставить минусы. Фу такой быть.