Центробанк поднял ключевую ставку до 12%

Решение принято, чтобы ограничить риски ценовой стабильности

15 августа 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Банк России по итогам внеочередного заседания принял решение о поднятии ключевой ставки с 8,5 до 12%. Об этом сообщили на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что решение о поднятии ключевой ставки приняли для ограничения рисков ценовой стабильности.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, пройдет 15 сентября.

Ранее в Центробанке заявляли о том, что не видят рисков для финансовой стабильности из-за падения курса рубля, при этом регулятор не исключал возможного увеличения ключевой ставки.