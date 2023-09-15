Центробанк повысил ключевую ставку до 13% из-за "инфляционного давления"

Регулятор рассматривает возможность и дальнейшего повышения ключевой ставки

15 сентября 2023, 17:47, ИА Амител

Фото: cbr.ru

Банк России на заседании 15 сентября повысил ключевую ставку с 12 до 13%, сообщается на сайте регулятора.

"Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски", – говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что по прогнозам годовая инфляция ожидается в диапазоне 6,0–7,0%, однако в 2024 году ее необходимо вернуть к 4%. Эта цель предполагает "продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике".

Напомним, это повышение – уже третье с лета 2023 года. При этом, как отмечается, ключевая ставка вскоре вновь может вырасти.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели", – указал регулятор.

Оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки будут на ближайших заседаниях.